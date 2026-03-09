Tua Tagovailoa es cortado por los Miami Dolphins

Tua Tagovalioa El quarterback de Miami fue cortado luego de seis temporadas como titular y un récord de 0-1 en Playoffs.

Después de seis temporadas como quarterback titular, Tua Tagovalioa será cortado por los Miami Dolphins. El egresado y campeón del futbol colegial con Alabama tenía todavía dos años de contrato en un acuerdo que había firmado en 2024 con un promedio de 53.1 millones de dólares al año. El equipo se encuentra en una restructuración y ya han dejado ir a otros elementos titulares.

Se terminó la era de Tua Tagovaioa en los Miami Dolphins

Por medio de un comunicado, el equipo informó que ya hablaron con el representante de Tua para prescindir su relación laboral en la NFL a partir de este miércoles 11 de marzo, cuando comience la agencia libre.

“Como le compartimos a Tua, tenemos gran respeto por la persona y el jugador que es. Expresamos nuestra gratitud por sus muchas contribuciones tanto en el campo como en la comunidad de Miami durante sus seis temporadas”.

We have informed QB Tua Tagovailoa that he will be released after the start of the new league year. pic.twitter.com/vc0chU6gYk — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) March 9, 2026

Tua fue elegido como la quinta selección global del Draft 2020 y siendo el segundo mariscal de campo elegido, sólo por detás de Joe Burrow, quien fue el primer pick global de esa edición. En sus seis temporadas, Tagovailoa tuvo un récord de 44 triunfos y 33 derrotas, incluyendo el único partido de Playoffs que jugó en el 2023 ante los Kansas City Chiefs.

Durante su trayectoria, el mariscal de campo ha sufrido tres episodios de comisión cerebral que lo mantuvieron fuera del campo durante tiempo limitado. Esta situación, junto con la baja de rendimiento, ha puesto en duda la disponibilidad de Tua en el mediano y largo plazo, por lo que el equipo ha optado por darle salida y enfocarse en buscar a otro jugador que pueda ocupar la posición.

Miami en restructuración

Luego de terminar la temporada regular con un récord de 7-10 y mantenerse como la franquicia con más tiempo sin ganar un partido de postemporada, Miami ha optado por iniciar una nueva restructuración, iniciando con la salida de su entrenador en jefe, Mike McDaniel, quien ahora estará como coordinador ofensivo de Los Angeles Chargers.

También, a nivel roster, el equipo ha dejado a ir elementos como Tyrek Hill, Darren Waller, Jamer Daniels, D’Wayne Eskridge, Zach Wilson, entre otros.