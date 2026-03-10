Newcastle vs Barcelona: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver en vivo la Champions League

Newcastle vs Barcelona Los líderes del futbol español visitan St James Park para iniciar su ronda eliminatoria este torneo.

Los octavos de final en la Liga de Campeones de Europa arrancan esta semana. Los 16 mejores equipos del continente continúan en su busca por “La Orejona” y una de las eliminatorias estelares será entre el Newcastle y el FC Barcelona. Por primera vez en la historia, seis equipos ingleses disputarán esta instancia de forma simultánea y las urracas quieren poner en alto el nombre de la Premier League. Por su parte, los blaugranas han tenido algunos titubeos las semanas recientes y llegó el momento de que muestren su mejor versión en el momento definitivo.

Después de la ronda de repechaje, la Champions League comienza el camino final rumbo al título, mismo que el PSG comenzará a defender cuando se enfrente al Chelsea. Además, la revelación de este año, el Dodo/Glimt estará midiéndose al Sporting Club de Portugal en busca de seguir escribiendo su historia de “Cenicienta”. Por otra parte, el Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán una vez más en lo que ya se ha convertido en un clásico moderno de este certamen.

¿A qué hora se juega el Newcastle vs Barcelona? | Champions League

14:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Newcastle vs Barcelona? | Champions League

TNT Sports

¿Cómo ver en app el Newcastle vs Barcelona? | Champions League

HBO Max

Previa del Newcastle vs Barcelona | Champions League

Los 180 minutos de la eliminatoria comienzan en St James’ Park, un estadio que tenía más de 20 años de no recibir un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de Europa. Los locales lograron superar sin demasiados problemas la ronda de repechaje tras vencer al Qarabag FK con un clobal de 9-4. Ahora, estarán en casa con el objetivo de tomar una ventaja que les permita soñar en grande la próxima semana cuando cierren en el Spotify Nou Camp.

Por su parte, el FC Barcelona fue uno de los ocho mejores de la fase de grupos de esta Champions luego de un paso de cinco victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, la semana pasada fue eliminado de la Copa del Rey en su intento por remontar ante el Atlético de Madrid. Ahora, el equipo de Hansi Flick sabe lo importante es tener unos buenos noventa minutos y buscará evitar esos errores que les costaron un posible triplete de trofeos este año donde lideran el futbol español

Posibles alineaciones del Newcastle vs Barcelona | Champions League

Newcastle: Aaron Ramsdale, Lewis Hall, Malick Thiaw, Dan Burn, Kieran Trippier, Joelinton, Sandro Tonali, Jacob Ramsey, Harvey Barnes, Anthony Elanga, Anthony Gordon

FC Barcelona: Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Erick Garcpia, Perdi, Marc Bernal, Fermín López, Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.