Philadelphia Unión vs América: horario, canal, cómo y dónde ver la Concacaf Champions Cup

Philadelphia Union vs América| Concacaf Champions Cup Estos dos equipos se enfrentarán por segunda vez en su historia dentro de una fase de eliminación de este torneo.

Las emociones de los octavos de final en la Copa de Campeones de Concacaf arrancan con el duelo entre Philadelphia Unión y América. La rivalidad entre Liga MX y MLS vivirá un nuevo capítulo este torneo con un lugar en juego a los cuartos de final. “Las Serpientes” vienen de eliminar por goleada al Defence Force de Trinidad y Tobago. Ahora, su rival será uno de los máximos ganadores de este certamen y uno de los más temidos de toda el área centro y norte del continente americano.

Después de la ronda preliminar, los octavos final en la Concacaf Champions Cup arrancan el día de hoy. América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Toluca son los equipos de la Liga MX que se mantienen en la disputa por el campeonato. Los Pumas fueron los únicos que no pudieron llegar a esta instancia luego de caer ante el San Diego FC. Los clubes nacionales han dominado este certamen desde hace más de 20 años, mientras que la MLS quiere seguir acercándose y demostrar que pueden pelear por ser los mejores del área.

¿En qué horario se juega el Philadelphia Unión vs América? | Concacaf Champions Cup

17:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Philadelphia Unión vs América? | Concacaf Champions Cup

Fox One

Previa del Philadelphia Unión vs América | Concacaf Champions Cup

El cuadro de la MLS no llega en su mejor momento a pesar de haber goleado al Defence Force en la ronda previa a los ocatvos de final “The Unión” ha perdido sus tres primeros partidos de la temporada regular del futbol estadounidense de forma consecutiva. Ahora, tendrá la oportunidad de estar en casa para salir de su mal momento y encaminar la eliminatoria a su favor y tener mejores oportunidades para cuando viajen a la Ciudad de México.

América vive un momento crucial en la era de Andre Jardine. El cuadro azulcrema ha sufrido lesiones, bajas de juego y ha estado lejos de su nivel que lo hizo tricampeón en el 2025. Ahora, el entrenador brasileño comienza a sentir la presión de ganar el título luego de haber fallado en los años anteriores para volver a ser el máximo ganador del centro y norte del continente americano de forma solitaria.

Estas dos escuadras ya saben lo que es enfrentarse en una ronda de eliminación directa de este torneo. En el 2021, estos dos equipos protagonizaron una de las series semifinales del torneo, donde las ‘Águilas’ se impusieron 4-0 en el marcador global con goles de Richard Sánchez, Emanuel Aguilera, Henry Martin y Nicolás Benedetti.

Posibles alineaciones del Philadelphia Union vs América | Concacaf Champions Cup

Philadelphia Union: Andre Blake, Frankie Westfield, Nathan Harriel, Japhet Sery Larsen, Giovanny Sequera, Milan Iloski, Jovan Likic, Deanley Jean Jacques, Indiana Vassilev, Agustin Anello, Bruno Damiani

América: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Israel Reyes, Miguel Vazquez, Crstián Borja, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos, Alejandro Zendejas, Lima, Brian Rodríguez, Patricio Salas