Van der Poel remata el esprint, pero Del Toro conquista el liderato en la Tirreno–Adriático

LIDERA. Un final eléctrico en la Toscana.

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin–Deceuninck) se adjudicó por un suspiro la segunda etapa de la Tirreno–Adriático, superando en un esprint apretadísimo al mexicano Isaac Del Toro y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).En un cierre vibrante en lo alto de San Gimignano, los tres sobrevivientes de casi cinco horas de batalla (4h 53m 23s) se jugaron la victoria tras el ataque desesperado de Pellizzari a 400 metros de la meta.

Van der Poel, en su regreso a la primera línea de esta carrera tras cinco años, impuso su experiencia en la volata, pero el gran beneficiado del día fue Del Toro, quien se proclamó nuevo líder general.

LA MAGLIA AZZURRA CAMBIA DE DUEÑO

El mexicano de 22 años desplazó al italiano Filippo Ganna, que cedió el maillot tras un final demasiado explosivo para su potencia.Con ello, Del Toro encabezará la clasificación con 3 segundos de ventaja sobre Pellizzari, quien acarició la doble hazaña: victoria de etapa y liderazgo.

La jornada, de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, se desarrolló entre pendientes superiores al 10% y la temida subida al Val di Cecina, el tramo más exigente del día.

LA FUGA ESPAÑOLA QUE MARCÓ EL RITMO

En ese puerto de 9.7 kilómetros al 3.3%, emergió el español Diego Pablo Sevilla (Polti–VisitMalta), quien coronó primero para adjudicarse cinco puntos para la ‘Maglia Verde’.Lo hizo en un esprint puramente español, por delante de Joan Bou (Caja Rural–Seguros RGA), en un duelo entre dos ciclistas formados en la Fundación Contador.

A ellos se sumaron los italianos Manuele Tarozzi y Alessandro Iacchi, dando forma a una fuga que llegó a disfrutar hasta 4 minutos de ventaja. Sin embargo, el pelotón fue limando diferencias hasta absorberlos a falta de 39 kilómetros.

SIENA, TIERRA DE DECISIONES Y NERVIOS

Con el pelotón agrupado rumbo al clásico sterrato, similar al de la Strade Bianche, la tensión aumentó.La lluvia apareció en los últimos 15 kilómetros, añadiendo incertidumbre en la aproximación al repecho final y dejando sin opciones a Ganna, cuyo esfuerzo se diluyó en las rampas decisivas.

Cuando iniciaron los caminos de tierra, un grupo selecto tomó la delantera: Matteo Jorgenson (Visma), Del Toro y Van der Poel.Pero el estadounidense sufrió un percance con la rueda delantera y cayó, dejando la escena lista para el trío que definiría la etapa.

EL ATAQUE DE PELLIZZARI Y UN EPÍLOGO DE FOTOGRAFÍA

Ya libres del sterrato y a poco más de un kilómetro de meta, Del Toro, Van der Poel y Pellizzari convivían en un equilibrio frágil.El joven italiano, alentado por el público local, lanzó un ataque valiente. Por momentos pareció que podía sostenerlo.

Pero la reacción conjunta de Del Toro y Van der Poel fue letal: ambos lo rebasaron en los últimos metros.Van der Poel se quedó con la victoria; Del Toro, con la Maglia Azzurra; y Pellizzari, con una jornada consagratoria ante su afición.

LO QUE VIENE: UNA ETAPA LARGA Y MOVIDA

La tercera jornada contempla 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi, con una cadena de cotas suaves que incluye Todi y Le Marmore.El cierre será rápido, aunque con un ascenso sostenido del 3% durante los últimos 15 kilómetros, ideal para rodadores fuertes y equipos que busquen control absoluto.