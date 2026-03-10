VidantaWorld Mexico Open 2026: una semana inolvidable para el golf mundial en México

. Un torneo que impulsa la proyección global del golf mexicano.

El VidantaWorld Mexico Open del PGA TOUR 2026 marcará una nueva etapa en la presencia de México dentro del calendario del golf mundial. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, los mejores jugadores del planeta volverán a competir en VidantaWorld Vallarta–Nuevo Nayarit, sede que en los últimos años se ha consolidado como uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

Desde su llegada al PGA TOUR, el torneo ha fortalecido la presencia de México ante audiencias internacionales. Actualmente se transmite en más de 200 mercados alrededor del mundo, lo que proyecta no solo la calidad deportiva del evento, sino la riqueza cultural, la hospitalidad y la capacidad del país para recibir competencias de alto nivel.

UN MODELO PIONERO EN EL GOLF PROFESIONAL

La edición 2026 será histórica: por primera vez en el golf profesional, Grupo Vidanta fungirá simultáneamente como title sponsor, sede y operador del torneo, integrando cada aspecto del evento bajo una misma visión. Este modelo, inusual incluso en las giras más importantes del mundo, permitirá diseñar una experiencia completamente articulada, desde la competencia hasta el entretenimiento y la oferta turística.

“El VidantaWorld Mexico Open representa golf al más alto nivel competitivo… este año presentará una configuración optimizada que fortalecerá la dinámica del torneo”, afirmó Ángel Gómez, director ejecutivo del VidantaWorld Mexico Open, al destacar el salto cualitativo que tendrá el campo y el evento en 2026.

VIDANTAWORLD VALLARTA: UN DESAFÍO DE CLASE MUNDIAL

El torneo se disputará en el Campo VidantaWorld Vallarta, un trazado reconocido por requerir precisión, estrategia y excelencia. Su ubicación—entre el océano Pacífico, la selva tropical y las montañas de la región—lo convierte en uno de los entornos naturales más espectaculares dentro del PGA TOUR.

En ediciones anteriores, el campo se ha caracterizado por pruebas de alta exigencia, con fairways estratégicos, greens ondulados y vientos cambiantes que suelen definir las rondas finales. Para 2026, el diseño presentará ajustes destinados a incrementar la competitividad y generar un espectáculo aún más atractivo para jugadores y aficionados.

UNA SEMANA DONDE EL GOLF SE FUSIONA CON ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

El VidantaWorld Mexico Open no es solo un torneo: es una experiencia integral. Durante la semana del evento, VidantaWorld Vallarta–Nuevo Nayarit ofrecerá actividades gastronómicas, espectáculos y propuestas de talla internacional que transforman la visita en unas vacaciones completas.

“Buscamos crear una experiencia donde el golf conviva con entretenimiento, gastronomía y hospitalidad de clase mundial”, señaló José Alonso, responsable de Proyectos de Operaciones Hoteleras de Grupo Vidanta, enfatizando la derrama económica y el impacto turístico para toda la región.

Entre los momentos más esperados destacan:

Un concierto internacional como parte de la VidantaWorld Concert Series

como parte de la El espectáculo acuático Cirque du Soleil LUDÕ , que incorpora acrobacia, gastronomía y narrativa visual inmersiva

, que incorpora acrobacia, gastronomía y narrativa visual inmersiva La celebración de Día de Muertos, uno de los elementos culturales más emblemáticos de México, que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales

UN AÑO ESPECIAL PARA EL GOLF MEXICANO

La edición 2026 tendrá un significado aún más profundo, ya que coincide con el centenario de la Federación Mexicana de Golf (FMG), fundada en 1926. La FMG celebra 100 años impulsando el desarrollo, la organización y el crecimiento del golf en México.

“Contar con un torneo como el VidantaWorld Mexico Open dentro del calendario del PGA TOUR es una muestra del momento que vive el golf mexicano”, destacó Lili Álvarez, directora general de la FMG.

Por su parte, Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación, subrayó: “Este torneo permite que nuestros jugadores compitan con la élite del PGA TOUR y proyecta a México como un escenario capaz de albergar eventos deportivos de clase mundial”.