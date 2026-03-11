¿En qué grupo del Mundial está Irán y quién ocuparía su plaza en la Copa del Mundo 2026?

La Selección de fútbol de Irán quedó ubicada en el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde compartiría sector con la Selección de Bélgica, la Selección de Egipto y la Selección de Nueva Zelanda.

No obstante, la presencia del equipo iraní en el torneo ha generado incertidumbre en medio de tensiones políticas relacionadas con la sede del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante este panorama, se ha mencionado que la Selección de Irak podría ocupar su lugar en caso de que Irán no participe. El conjunto iraquí es uno de los equipos asiáticos mejor posicionados en los procesos clasificatorios y sería una de las alternativas que podría considerar la FIFA.

Hasta el momento no existe una decisión oficial, por lo que se espera que en los próximos días se defina si Irán competirá o si otro equipo tomará su plaza en el Mundial de 2026.