Historia de Nico: Santos premia al niño que conmovió con su video en Liga MX

Santos premia al niño que conmovió con su video en Liga MX La emoción de un niño se volvió viral en la Liga MX La historia de Nico conmovió a miles de aficionados

La historia de Nico, un pequeño aficionado del Club Santos Laguna, se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que muestra su intensa emoción durante un partido del equipo en la Liga MX. Las imágenes captaron el momento en el que el niño pasó de la tristeza a la alegría mientras seguía el encuentro, lo que conmovió a miles de aficionados.

El video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales y generó miles de reacciones entre seguidores del futbol mexicano, quienes destacaron la pasión del menor por los colores del equipo lagunero. La historia no tardó en llegar hasta el propio club.

Cómo surgió el video viral de Nico

En el video que se difundió en redes sociales, Nico aparece viviendo intensamente el partido de su equipo. Primero se muestra visiblemente afectado por lo que ocurría en el encuentro, pero minutos después la emoción cambia cuando llega el resultado que favorece a Santos Laguna.

La escena fue compartida por usuarios y aficionados del club, quienes destacaron la autenticidad del momento y la forma en que el niño reflejaba la pasión que muchos seguidores sienten por el futbol mexicano.

El gesto de Santos con el pequeño aficionado

Tras hacerse viral la historia, el Club Santos Laguna decidió sorprender a Nico con un reconocimiento especial. El equipo compartió el momento en sus redes sociales, donde se observa cómo el niño recibe un gesto del club luego de que su historia conmoviera a la comunidad futbolera.

El detalle fue celebrado por aficionados en redes sociales, quienes destacaron que este tipo de acciones refuerzan el vínculo entre los equipos y sus seguidores más jóvenes, especialmente aquellos que viven el fútbol con tanta intensidad.