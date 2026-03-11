Isaac del Toro conserva el liderato en la Tirreno- Adriático 2026

Tirreno-Adriático 2026. El mexicano Isaac del Toro conservó la la 'Maglia Azzurra' de líder, tras la tercera etapa en la carrera que se corre en suelo italiano. (@TeamEmiratesUAE)

La tercera etapa de la carrera Tirreno-Adriático 2026 la ganó el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team), quien sumó su tercera victoria del año, mientras el mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) pudo conservar el liderato general.

En el recorrido de 221.7 km que se corrió entre Cortona y Magliano de’ Marsi, el danés fue el gran dominador por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) o el belga Jasper Philipsen (Alpecin).

Milan se quedó lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque, séptimo finalmente cuando acostumbra a pelear por este tipo de jornadas. Fueron el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y el propio Philipsen los ocupantes del segundo y tercer sitio.

Isaac del Toro cruzó la meta en el pelotón principal en el sitio 41, pero en el sprint intermedio ganó un segundo se bonificación, aumentado su ventaja a 4” sobre el italiano Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora).

El mexicano de 22 años vuelve a vestir la ‘Maglia Azzurra’ en esta carrera que consta de siete etapas.

La cuarta etapa, de 213 kilómetros entre Tagliacozzo y Martinsicuro, ofrece este jueves un recorrido más complejo que el visto hasta el momento, con dos ascensos clásicas de los Apeninos como son Ovindoli y el Valico delle Capannelle.

Clasificación de la 3ª etapa, Tirreno-Adriático 2026

1. Tobias Lund Andresen (DEN/Decathlon-CMA CGM) - 5:29:22

2. Arnaud de Lie (BEL/Lotto-Intermarché) - m.t.

3. Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Premier Tech) - m.t.

4. Paul Magnier (FRA/Soudal-Quick Step) - m.t.

5. Iván García Cortina (ESP/Movistar) - m.t.

Clasificación general:

1. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) - 10:35:22

2. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 0:04

3. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) a 0:14

4. Alan Hatherly (RSA/Jayco-AlUla) a 0:18

5. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 0:19