Jon Rahm buscará dominar también en LIV Golf Singapur

LIV Golf Singapur. Jon Rahm buscará brillar esta semana en Singapur.

Tras la parada de LIV Golf en Hong Kong, donde Jon Rahm acabó el domingo con una sequía de dos años sin ganar, la gira saudí hace su parada esta semana en Singapur, donde los 54 jugadores del field buscarán la victoria, entre ellos los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz del equipo Torque GC.

Se trata del cuarto torneo de la temporada LIV Golf 2026, después de los de Riyadh, Adelaide y Hong Kong. El gran favorito para seguir dominando la temporada es Jon Rahm, después de dos subcampeonatos y un campeonato.

En la lista de favoritos no se descartan: El australiano Elvis Smylie del Riper GC, segundo en la clasificación tras debutar en la gira con una victoria en Riyadh y un T8 en Hong Kong, así como el estadounidense Anthony Kim del 4Aces GC, tercero en la lista y quien se llevó la victoria en Adelaide. Kim también es debutante de la temporada en LIV Golf.

Ancer, el más consistente del Torque GC

Sin figurar entre los favoritos, Abraham Ancer ha sido hasta el momento el más consistente del equipo Torque GC en la actual temporada con un cuarto sitio en Riyadh, un T12 en Adelaide y un T18 en Hong Kong.

Ancer marcha en el noveno sitio de la clasificación, y como segundo jugador mejor colocado del Torque GC es el colombiano Sebastián Muñoz en el puesto 14, el sigue el mexicano Carlos Ortiz en el sitio 15, mientras el capitán del equipo, el chileno Joaquín Niemann buscará recuperar terreno al no lograr ningún top 10 en la temporada y se encuentra en el lugar 27 de la clasificación.

Por equipos el Torque GC se localiza en la cuarta posición, después del Riper GC, 4Aces GC y Legión XIII GC.