Rory McIlroy decidirá hasta el último momento si juega The Players

¿Jugará el 'Quinto Major'? Rory McIlroy deshoja la margarita a horas de iniciar el torneo The Players en Ponte Vedra Beach, Florida.q (Foto especia)

Rory McIlroy, campeón defensor del torneo The Players Championship considerado el quinto Major, dijo este miércoles que su decisión de jugar la primera ronda será, “de último momento”, ya que continúa recuperándose de una lesión de espalda que padeció el sábado en el Arnold Palmer.

El torneo que se jugará del 12 al 15 de marzo en el TPC Sawgrass en Ponte Vedra Beach, Florida, repartirá una bolsa de 25 millones de dólares, de los cuales 4,500 mdd son para el campeón, más 750 puntos FedExCup.

Rory practicó leve el miércoles

El norirlandés, número dos del mundo, llegó al sitio de la competencia este miércoles por la tarde. Golpeó algunas bolas de forma intermitente durante aproximadamente una hora, pasando del wedge al hierro 6, después habló con la prensa y recorrió los últimos nueve hoyos con un wedge y un putter.

“Estoy mejor que antes”, dijo McIlroy a los medios, sobre el malestar en su espalda, que sufrió mientras calentaba para la tercera ronda del Arnold Palmer Invitational y que le obligó a retirarse la semana pasada.

Tras ese incidente, McIlroy viajó desde Orlando hasta West Palm Beach, Florida para encontrarse con su fisiólogo y tener sesiones diarias de recuperación. Fue su primer retiro a mitad de torneo en más de 13 años.

La decisión será de última hora

“Ya veremos. Lo estoy tomando hora a hora. Pero me siento mejor. Es todo lo que puedo decir”, dijo McIlroy. “Así que, sí, probablemente sea una decisión a la hora del encuentro, pero todo apunta a la dirección correcta, así que espero que tenga buenas noches. Los medicamentos están haciendo maravillas, y a partir de ahí, simplemente que siga así“.

McIlroy dijo que la lesión se produjo al sobreextender un movimiento de bisagra durante su entrenamiento. McIlroy comentó que sus médicos le indicaron que no corre riesgo de lesionarse más la espalda jugando. También indicó que no clasificaría lo que siente como dolor.

Probará su cuerpo antes de su hora de salida

“Diría que es más bien sensibilidad. No es realmente en el sitio ni es más como en la zona grande; incluso con solo golpear las bolas allí un rato, siento como si mis músculos de la zona se fatigaran un poco. El aductor derecho empezó a tener un pequeño calambre”, dijo McIlroy. “Pero está bien; es lo esperado”.

McIlroy volverá a probar su cuerpo antes de su hora de salida del jueves. Aún no ha intentado usar el driver. Su salida está programada cerca del mediodía, junto con Xander Schauffele y Hideki Matsuyama.

Busca segundo título consecutivo

El norirlandés busca convertirse en el segundo golfista en ganar dos títulos consecutivos del The Players Championships, junto con Scottie Scheffler.

Si McIlroy decide jugar y gana el próximo domingo sumaría su tercer título del The Players Championships e igualaría a Jack Nicklaus como el más victorioso en la historia del torneo.