El MAC-26 de Valtteri Bottas y Sergio Pérez mejorará en cada carrera

Manos a la obra. Los ingenieros de Cadillac trabajan en las mejoras del MAC-26 para mejor rendimiento en próximas carreras de la Fórmula 1. (@CadillacF1News_)

Cadillac está dispuesto a actualizar su coche de Fórmula 1 en cada uno de los próximos grandes premios, reveló Valtteri Bottas, previo al Gran Premio de China que arranca en unas horas.

El equipo estadounidense debutó en la F1 la semana pasada en el Gran Premio de Australia, donde terminó lejos de la zona media. Cadillac fue 1,4 segundos más lento que el siguiente coche en la clasificación; Sergio Pérez terminó la carrera en 16°, a 56 segundos del 15° Carlos Sainz y a 2m28s de la última posición que otorgaba puntos.

No les sorprende el inicio difícil

“Lo anticipábamos, lo sabíamos”, dijo ‘Checo’ Pérez en la previa del GP de China. “Quiero decir, este coche fue terminado hace mucho tiempo. Es muy básico; tuvieron que aprobarlo muy pronto. Así que sabíamos que el comienzo siempre iba a ser difícil”.

“Ferrari demostró que puede correr hacia la parte delantera, así que la unidad de potencia es decente”, señaló Bottas por su parte. “Y también deberíamos recibir toda la ayuda de ellos. Podemos ver qué tipo de despliegue están utilizando y podemos hacer exactamente lo mismo si queremos. Así que no veo al despliegue como la limitación. Definitivamente es nuestro coche.

Falta carga en el lado aerodinámico

“Especialmente en el lado aerodinámico, nos falta bastante carga, sobre todo en la parte trasera del coche, lo que ahora nos ha dejado un poco limitados con esta configuración mecánica, porque necesitamos hacer todo lo posible para proteger la parte trasera. Pero una vez que empecemos a ganar algo más de carga, habrá más por venir”.

Consultado sobre si el coche de Cadillac tenía un problema fundamental de arquitectura o si se trataba de un paquete aerodinámico de lanzamiento que podía mejorarse, el finlandés aclaró: “No veo ningún gran problema fundamental. Si miras los detalles en comparación con algunos otros coches, creo que la carrocería se ve muy bien. Pero creo que es más una cuestión de los detalles finos donde hay una diferencia mayor con los equipos punteros. Así que no creo que haya grandes limitaciones”.

Y agregó: “Todavía hay una brecha con los coches de adelante, ahora necesitamos empezar a trabajar para cerrarla. No es una tarea fácil, pero hay mucho en camino para las próximas carreras”.

Mejoras en próximas carreras

Esto hace referencia a las próximas mejoras, que deberían iniciar la recuperación que espera Cadillac. “Creo que en las primeras cuatro o cinco carreras siempre estaremos llevando algo a la pista en el aspecto aerodinámico, más carga en cada carrera”, dijo Bottas.

“Entonces veremos qué tan grande es la diferencia que eso genera. Pero, de nuevo, ahora tenemos mucho más conocimiento sobre otros coches, sobre las filosofías de otros coches. Así que estoy seguro de que en este momento están trabajando a pleno en el túnel de viento”.