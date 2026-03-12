FIFA Pass: Pasos y requisitos para tramitar el adelanto de cita para sacar la visa rumbo al Mundial 2026

VISA para el Mundial FIFA 2026 Conoce cómo solicitar un adelanto de cita para la VISA si ya cuentas con un boleto para partido de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

A pesar de todas las adversidades y problemáticas, la Copa del Mundo de la FIFA se mantiene en pie en sus tres países sedes. Millones de fans esperan ser testigos de uno de los más de 100 partidos que se estarán realizando, la mayoría de ellos en los Estados Unidos. Si tú ya tienes un boleto, pero todavía necesitas conseguir la Visa, puedes solicitar un adelanto de cita con tu FIFA PASS, esto es lo que tienes que saber.

¿Qué es el FIFA Pass para el Mundial 2026?

El FIFA Pass se trata un mecanismo creado por el máximo organismo rector del futbol internacional, en coordinación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para facilitar que aficionados extranjeros que planean asistir a la Copa Mundial 2026 puedan adelantar o conseguir una cita prioritaria para la entrevista de visa estadounidense. Es de una medida diseñada para enfrentar los largos tiempos de espera que existen en algunos países para obtener citas consulares antes del torneo.

Es importante aclarar que este mecanismo no sustituye el proceso migratorio, pero sí facilita que los solicitantes puedan adelantar la fecha de su entrevista consular, uno de los pasos obligatorios del trámite.

La iniciativa busca ayudar principalmente a solicitantes de países donde los tiempos de espera para una cita de visa pueden ser prolongados, permitiendo que los aficionados gestionen su viaje con mayor anticipación antes del inicio del torneo.

Pasos y requisitos para solicita el FIFA Pass para el Mundial 2026

Las autoridades y la FIFA indican que el proceso para obtener una cita prioritaria mediante el FIFA Pass implica varios pasos que deben completarse dentro del procedimiento habitual de visa. Entre ellos destacan:

Comprar un boleto oficial para la Copa Mundial 2026 a través del sistema oficial de venta de la FIFA, ya que el beneficio está disponible únicamente para los titulares de entradas registradas.

a través del sistema oficial de venta de la FIFA, ya que el beneficio está disponible únicamente para los titulares de entradas registradas. Registrarse o iniciar sesión en el portal oficial de FIFA Ticketing, donde se habilita la opción para solicitar el FIFA Pass una vez confirmada la compra del boleto.

Ticketing, donde se habilita la opción para solicitar el FIFA Pass una vez confirmada la compra del boleto. Optar voluntariamente por el programa FIFA Pass , lo que permite recibir instrucciones para acceder a una cita prioritaria de entrevista consular.

, lo que permite recibir instrucciones para acceder a una cita prioritaria de entrevista consular. Completar el trámite regular de visa estadounidense , que incluye llenar el formulario DS-160, pagar la tarifa correspondiente y registrar la solicitud en el sistema de citas del Departamento de Estado.

, que incluye llenar el formulario DS-160, pagar la tarifa correspondiente y registrar la solicitud en el sistema de citas del Departamento de Estado. Programar la entrevista de visa indicando que se cuenta con un FIFA Pass, lo que permitirá recibir prioridad en la asignación de fechas disponibles para la cita

¿Tramitar el FIFA Pass es garantía de recibir la visa?

Tanto la FIFA como las autoridades estadounidenses han subrayado que el FIFA Pass no sustituye los requisitos migratorios ni asegura la aprobación de la visa. Los solicitantes deben cumplir con todos los criterios establecidos por el gobierno de Estados Unidos y someterse al proceso de evaluación consular correspondiente. El beneficio del programa se limita a facilitar o adelantar la programación de la entrevista, uno de los pasos más tardados del procedimiento.