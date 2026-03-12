Isaac del Toro cede el liderato en la 4ª etapa de la Tirreno Adriático

Tirreno-Adriático 2026. Isaac del Toro ahora es segundo sitio en la clasificación general, a dos segundos del nuevo líder, Giulio Pellizzari. (Foto especia)

El pedalista de Ensenada Isaac del Toro no pudo mantener el suéter de líder al entrar en el décimo sitio en la 4ª etapa de la Tirreno Adriático 2026, misma que ganó el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), seguido del italiano Giulio Pellizzari, nuevo líder de la clasificación general.

Del Toro, ahora segundo en la general, está a dos segundos de distancia de Pellizzari en esta carrera que aún le restan tres etapas por recorrer.

Mathieu van der Poel, uno de los favoritos se llevó la victoria de la etapa que constó de 213 kilómetros entre Tagliacozzo con final en Martinsicuro, luego e 4h 51’ 40”. El neerlandés que sumó su segundo triunfo en esta edición, se impuso con un bestial sprint por delante de Giulio Pellizzari, nuevo líder de la clasificación general.

Wout van Aert fue quinto e Isaac del Toro, quien cedió la Maglia Azzurra, terminó décimo.

El último kilómetro fue un vaivén de sprints. Jan Christen atacó primero, pero encontró respuesta de Wout van Aert, mientras que Mathieu van der Poel estuvo atento y en el momento preciso, dio un sprint final para llevarse la prueba.

La 5ª y antepenúltima etapa constará de 186 kilómetros de recorrido montañoso entre Marotta y Mombaroccio, ya en la costa adriática, con tres puertos en los últimos 50 kilómetros, incluida la subida final al Santuario Beato Sante.

Clasificación general 4ª etapa de la Tirreno Adriático 2026

1. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA -hansgrohe) - 15h 27′ 00′'

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 2′'

3. Primož Roglič (Red Bull - BORA hansgrohe) - a 21′'

4. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 34′'

5. Ben Healy (EF Education - EasyPost) - a 39′'