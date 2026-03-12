Jon Rahm se apunta entre los cuatro líderes al iniciar LIV Golf Singapur

LIV Golf Singapur. Jon Rahm se esmera en cada ronda para seguir siendo el gran protagonista en LIV Golf. (Foto especialñ)

Jon Rahm, capitán del equipo Legión XIII GC, que el domingo pasado triunfó en LIV Golf Hong Kong, quiere seguir su racha victoriosa en LIV Golf Singapur, donde en la primera ronda se metió de lleno entre los primeros sitios luego de un recorrido de 67 golpes (-4) en el Sentosa Golf Club.

A Rahm le acompañan en la punta Lee Westwood, Bryson DeChambeau y un sorprendente Richard T. Lee, los cuatro golfistas apenas sacan un golpe de distancia a un segundo grupo de siete jugadores, entre los que se encuentra Tyrrell Hatton de Legión XIII GC.

Carlos Ortiz, a dos golpes de distancia

Pero hay más emoción. Un tercer grupo, a dos golpes de distancia de los punteros, lo integran 10 golfistas, uno de ellos es el mexicano Carlos Ortiz y otro, el chileno Joaquín Niemann capitán del equipo Torque GC. Todos con ronda de 68 (-3) comparten el T12.

La jornada no fue productiva para Abraham Ancer. El mexicano también del equipo Torque GC, firmó ronda de +5 golpes, la peor en lo que va de la temporada 2026 que lo llevaron a colocarse en el sitio 53 de la tabla.

Rahm está pegando mejor desde el tee

En su recorrido Rahm volvió a demostrar que su juego pasa por muy buen momento. Firmó cinco birdies por un solo bogey. “Estoy pegando mejor desde el tee, así que todo empieza con eso en un par 5, donde hay que ponerlo en juego”, dijo Rahm.

“Una vez que estoy en juego, tengo la distancia suficiente para tener un número cómodo. Este año ha sido un poco mejor que en el pasado”, añadió el de Barrika.

Para DeChambeau, capitán de Crushers GC, quien ha jugado dos temporadas más que Rahm, también es su decimocuarta vez como líder/colíder.

Por primera vez Westwood comparte el liderato como miembro de LIV Golf. La semana pasada terminó T18 en Hong Kong después de regresar de una rotura en la muñeca izquierda. A sus 52 años es el jugador LIV de mayor edad en compartir el liderato.

El sorprendente Lee

Lee llegó a la gira a través de LIV Golf Promotions, ganó con una actuación dominante en el último torneo clasificatorio de 36 hoyos para obtener un wild card independiente. En su cuarta participación como jugador de LIV Golf, el canadiense está decidido a terminar con un nuevo récord.