¿Qué le pasó a Marcel Ruiz? Se encienden las alarmas en Selección Mexicana por posible nueva baja rumbo al Mundial

Lesión de Marcel Ruiz Marcel Ruiz sufrió una lesión en el juego contra San Diego FC; el público especula sobre su participación en la Selección Mexicana para el Mundial de Fútbol 2026.

La alerta de otra posible baja en la Selección Mexicana de fútbol, en vísperas del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, volvió a levantarse tras la lesión que sufrió Marcel Ruiz en el enfrentamiento del Deportivo Toluca contra el San Diego FC en su primer enfrentamiento en la Concacaf Champions Cup.

El mediocampista de Toluca despertó la preocupación de la afición mexicana debido a su reacción al caer en el campo del Snapdragon Stadium, expresando inmediato dolor que atrajo rápidamente a los servicios de atención médica para su revisión.

A pesar de que el jugador logró salir del campo caminando, la angustia en su rostro levantó las dudas respecto a su participación en la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Fútbol 2026, mientras que el técnico Antonio Mohamed recomienda mantenerse positivos.

Lesión de Marcel Ruiz: ¿cómo fue y por qué es preocupante?

En el partido debut del Deportivo de Toluca en la Concacaf Champions Cup, el mediocampista del equipo levantó la alerta de sus compañeros y de la afición al tener una aparatosa caída en el minuto 40′ del primer tiempo durante su enfrentamiento contra el San Diego FC, resultando en una presunta lesión centrada en la rodilla.

La transmisión del momento muestra el instante en el que Ruiz recibía un pase, pero al momento de pisar, una expresión de dolor se expandió en su rostro a la par que se tocó inmediatamente la rodilla.

🚨 ¡NO BUENO, MARCEL RUIZ ENCIENDE LAS ALARMAS! 🚨



Aparatosa lesión de Marcel Ruiz, salió del campo caminando pero pidió su cambio. Se espera el parte médico. #CONCACAF pic.twitter.com/lXfFXpt8hf — FOX (@somos_FOX) March 12, 2026

El jugador del Toluca cayó en el campo y pidió asistencia médica mientras se sostenía su rodilla, a lo que especialistas se acercaron para revisión y atención del deportista.

A pesar de que Marcel Ruiz fue capaz de levantarse y salir del campo caminando, la expresión de angustia y dolor mientras era revisado alertó al público de que el joven futbolista pudiera sumarse a la lista de lesionados de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026.

Mohamed habla sobre la lesión de Marcel Ruiz: “queremos pensar en positivo”

En una conferencia de prensa, el técnico Antonio Mohamed habló respecto al incidente y pidió al público mantener un pensamiento “positivo” sobre la lesión sucedida en el partido contra San Diego FC.

Mohamed informó que, de vuelta al vestuario, la rodilla de Marcel Ruiz se encontraba estable, no presentaba inflamación alguna y el jugador lucía mucho mejor a su reacción en el campo.

“Así que a esperar que sea un susto, queremos pensar en positivo que solamente sea un susto”, declaró ante los medios.

No obstante, la preocupación es palpable en la Selección Mexicana y su afición, pues recientemente se confirmó la rotura del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón, portero del América, lo que aporta a la incertidumbre de si Marcel Ruiz se unirá a la lista de lesionados camino a la Copa del Mundo 2026 o su participación fluirá sin obstáculo alguno.

Los siguientes días serán determinantes para saberlo.