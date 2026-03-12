Toluca defiende el invicto ante Atlas en una jornada clave del Clausura 2026

GOLEADOR. En ofensiva, el protagonismo recae en el delantero portugués Paulinho, quien comanda un ataque que suma 17 goles, para ubicarse como la tercera mejor del Clausura.

El Toluca, actual campeón del futbol mexicano y dirigido por el argentino Antonio Mohamed, intentará este sábado alargar su condición de único equipo invicto del Clausura 2026 cuando reciba al Atlas, en uno de los partidos más atractivos de la undécima jornada.

Los Diablos Rojos parten como favoritos ante un Atlas que, bajo el mando del también argentino Diego Cocca, viene de caer ante el Guadalajara y se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación, con 16 puntos, todavía en zona de repechaje.

El conjunto escarlata marcha segundo del torneo con 24 unidades, apenas a un punto del líder Cruz Azul, y se ha consolidado como el equipo más equilibrado del campeonato entre los 18 participantes.

DEFENSA FÉRREA Y ATAQUE EFICAZ

La fortaleza del Toluca se explica desde el orden táctico. Su zaga, liderada por el uruguayo Andrés Pereira, es la más segura del certamen, con solo cinco goles recibidos en 10 partidos, un promedio defensivo sobresaliente.

En ofensiva, el protagonismo recae en el delantero portugués Paulinho, quien comanda un ataque que suma 17 goles, para ubicarse como la tercera mejor del Clausura. Esta combinación de solidez y contundencia ha convertido al campeón en un rival difícil de descifrar.

DUELO DE OFENSIVAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA

Otro de los encuentros que acapara reflectores el sábado es la visita del Cruz Azul a los Pumas UNAM, equipo que cuenta con el arquero costarricense Keylor Navas como uno de sus referentes.

Los universitarios se ubican en el quinto puesto con 19 puntos, mientras que La Máquina llega como líder del torneo y con la mejor ofensiva de la competencia.

Se espera un partido abierto y con múltiples llegadas, ya que el ataque celeste es el más productivo del Clausura, con 20 goles, mientras que el de Pumas presume 18 anotaciones, solo por debajo del líder.

PACHUCA QUIERE ESCALAR POSICIONES

También el sábado, el Pachuca, cuarto lugar de la tabla, buscará salir con los tres puntos de su visita al Atlético de San Luis, que ocupa el undécimo puesto.

Aunque el conjunto potosino cuenta con el italiano Joao Pedro, máximo goleador del Clausura con nueve tantos, los Tuzos confían en su poder ofensivo para imponerse.

El equipo hidalguense es impulsado por la experiencia del venezolano Salomón Rondón y la creatividad del neerlandés Oussama Idrissi, piezas clave en su aspiración de meterse a los primeros lugares.

CHIVAS, TIGRES Y AMÉRICA COMPLETAN LA JORNADA

La actividad sabatina se completa con el duelo entre el Guadalajara, tercer lugar del torneo, y el Santos Laguna, que vive un momento crítico al ubicarse en el último sitio con apenas cinco unidades.

Además, el León recibirá al Tijuana, dirigido por el uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu, en un choque que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

El domingo, los Tigres UANL, donde milita el argentino Ángel Correa, campeón del mundo en Catar 2022, recibirán al Querétaro, mientras que el América hará lo propio ante el Mazatlán en el Estadio Azteca.

AGENDA COMPLETA DE LA JORNADA 11 DEL CLAUSURA 2026 (HORARIOS CDMX)

Viernes 13 de marzo

Puebla vs Necaxa — 19:00 horas

— Juárez FC vs Monterrey — 21:00 horas

Sábado 14 de marzo

San Luis vs Pachuca — 17:00 horas

— Guadalajara vs Santos Laguna — 17:07 horas

— León vs Tijuana — 19:00 horas

— Toluca vs Atlas — 19:00 horas

— Pumas UNAM vs Cruz Azul — 21:00 horas

Domingo 15 de marzo