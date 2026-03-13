A Russell le va de maravilla y a Verstappen le acompañan las frustraciones en China

Formula One Chinese Grand Prix . El Mercedes del británico George Russell le está respondiendo bien desde que inició la temporada 2026 de la Fórmula 1 . (ALEX PLAVEVSKI/EFE)

George Russell (Mercedes) saldrá primero en la carrera Sprint del Gran Premio de China, que será el primero con este formato en la temporada 2026.

El actual líder de la clasificación fue capaz de cubrir los 5.451 metros de la pista en Shanghái con un crono de 1:31:520, superando así a su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli (+0,289).

A Russell, el auto le responde de maravilla

“El coche se comportó de maravilla”, dijo Russell. “Después de Melbourne ya sabíamos que teníamos un coche muy bueno. El motor también rinde muy bien. Ha sido un auténtico placer conducirlo. Tengo curiosidad por ver cómo se comparan los tiempos por vuelta con los del año pasado, porque se notaba que iba muy rápido y eso fue muy emocionante. Muy diferente a Melbourne”.

En la segunda fila de la parrilla se encontrarán el vigente campeón mundial, el británico Lando Norris (McLaren, 3º), y el también británico Lewis Hamilton (Ferrari, 4º).

El australiano Oscar Piastri (McLaren), se quedó quinto, mientras que el cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) tendrá que conformarse con partir desde la octava posición.

Max Verstappen sigue enfadado

“El día entero ha sido un desastre en términos de ritmo. (...) Sin agarre, sin equilibrio, perdiendo un montón de tiempo en las curvas. Y claro, debido a eso, empiezas a provocar otros pequeños problemas. Pero el principal para nosotros son las curvas”, explicó Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial en declaraciones posteriores a la sesión.

El ganador de este formato reducido se llevará 10 puntos, con el segundo acumulando 8 y desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno.

La carrera Sprint del GP de China se corre hoy a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.