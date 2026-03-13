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El partido abre la actividad sabatina de la Jornada 11 del Clausura 2026.

Atlético San Luis vs Pachuca: horario, canal y dónde ver en vivo

Por Fernando Luviano
Atlético San Luis vs Pachuca: horario, canal y dónde ver en vivo
Atlético San Luis vs Pachuca: horario, canal y dónde ver en vivo

El duelo entre Atlético de San Luis y CF Pachuca se disputará como parte de la Liga MX en el Clausura 2026, con dos equipos que buscan sumar puntos importantes rumbo a la recta final de la fase regular.

¿A qué hora juega Atlético San Luis vs Pachuca?

  • Fecha: sábado 14 de marzo de 2026
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí

¿Dónde ver Atlético San Luis vs Pachuca EN VIVO?

El partido podrá seguirse en México a través de:

  • TV: ESPN
  • Streaming: Disney+ y ViX

El encuentro corresponde a la Jornada 11 del Clausura 2026, una fecha clave del torneo donde varios equipos buscan consolidarse en la tabla rumbo a la liguilla.

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