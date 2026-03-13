Atlético San Luis vs Pachuca: horario, canal y dónde ver en vivo

El duelo entre Atlético de San Luis y CF Pachuca se disputará como parte de la Liga MX en el Clausura 2026, con dos equipos que buscan sumar puntos importantes rumbo a la recta final de la fase regular.
¿A qué hora juega Atlético San Luis vs Pachuca?
- Fecha: sábado 14 de marzo de 2026
- Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis Potosí
¿Dónde ver Atlético San Luis vs Pachuca EN VIVO?
El partido podrá seguirse en México a través de:
- TV: ESPN
- Streaming: Disney+ y ViX
El encuentro corresponde a la Jornada 11 del Clausura 2026, una fecha clave del torneo donde varios equipos buscan consolidarse en la tabla rumbo a la liguilla.