Ludvig Aberg se encarama en la punta The Players Championship

The Players Championship. Ludvig Aberg firma la ronda más baja en lo que va del torneo con 63 golpes en el TPC Sawgrass. (EFE)

El sueco Ludvig Aberg tomó el liderato en el torneo The Players Championship con un acumulado de -12, mientras Xander Schauffele quedó a 2 golpes.

Aberg entregó tarjeta de 63 impactos (-9), tras estrenarse el jueves con un 69. El número 21 del mundo logró 2 eagles, 6 birdies y 1 bogey en la segunda ronda en el TPC de Sawgrass en Ponte Vedra, Beach, Florida.

El sueco saca dos impactos de ventaja a Schauffele, quien logró un 65 (-7). Cameron Young firmó tarjeta de 67 (-5) y con -9 en el acumulado marcha en el tercer puesto.

Lejos de la punta Scheffler y McIlroy

A Scottie Scheffler y Rory McIlroy, uno y dos del mundo de manera respectiva, les alcanzó para librar el corte en este torneo que reparte bolsa de 25 millones de dólares y que es considerado el 5º Major del PGA Tour.

Scheffler con ronda de 73 y suma de +1 golpe, , comparten el sitio 51 de la clasificación con McIlroy que firmó un 71.

Tanto el estadounidense como el norirlandés están en un sitio complicado para alcanzar a los punteros. Rory, campeón defensor, viene de una lesión en la espalda que le surgió el sábado de la semana anterior.

El colombiano Nicolás Echavarría también está empatado con Scottie y Rory, además fue el único latino que jugará todo el fin de semana, luego de la eliminación del argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas.