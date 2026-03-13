Ludvig Aberg se encarama en la punta The Players Championship

El sueco Ludvig Aberg tomó el liderato en el torneo The Players Championship con un acumulado de -12, mientras Xander Schauffele quedó a 2 golpes.
Aberg entregó tarjeta de 63 impactos (-9), tras estrenarse el jueves con un 69. El número 21 del mundo logró 2 eagles, 6 birdies y 1 bogey en la segunda ronda en el TPC de Sawgrass en Ponte Vedra, Beach, Florida.
El sueco saca dos impactos de ventaja a Schauffele, quien logró un 65 (-7). Cameron Young firmó tarjeta de 67 (-5) y con -9 en el acumulado marcha en el tercer puesto.
Lejos de la punta Scheffler y McIlroy
A Scottie Scheffler y Rory McIlroy, uno y dos del mundo de manera respectiva, les alcanzó para librar el corte en este torneo que reparte bolsa de 25 millones de dólares y que es considerado el 5º Major del PGA Tour.
Scheffler con ronda de 73 y suma de +1 golpe, , comparten el sitio 51 de la clasificación con McIlroy que firmó un 71.
Tanto el estadounidense como el norirlandés están en un sitio complicado para alcanzar a los punteros. Rory, campeón defensor, viene de una lesión en la espalda que le surgió el sábado de la semana anterior.
El colombiano Nicolás Echavarría también está empatado con Scottie y Rory, además fue el único latino que jugará todo el fin de semana, luego de la eliminación del argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas.