Sprint del Gran Premio de China 2026 EN VIVO: horario y dónde ver a Checo Pérez hoy en la carrera corta de F1

La Gran Premio de China 2026 tendrá actividad especial con la carrera sprint del fin de semana en la Fórmula 1, donde el mexicano Sergio Pérez intentará sumar puntos importantes antes del Gran Premio principal.

El formato sprint consiste en una carrera corta que se disputa antes del domingo y que además otorga unidades a los primeros lugares, lo que puede ser clave para el campeonato.

¿A qué hora es la sprint del GP de China 2026?

La carrera sprint se correrá en el siguiente horario para México:

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026

viernes 13 de marzo de 2026 Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Circuito: Circuito Internacional de Shanghái, en Shanghái

Esta competencia tendrá una distancia aproximada de 100 kilómetros, con puntos disponibles para los ocho primeros pilotos que crucen la meta.

¿Dónde ver EN VIVO la sprint del GP de China?

En México, los aficionados podrán seguir la carrera a través de las siguientes opciones:

TV: Sky Sports F1

Sky Sports F1 Streaming: F1 TV y plataformas que incluyen el canal de Fórmula 1 en Sky o Izzi

¿Cuándo es la carrera del GP de China?

Después de la sprint, la actividad continuará con el resto del fin de semana del Gran Premio de China:

Clasificación: sábado 14 de marzo

sábado 14 de marzo Carrera principal: domingo 15 de marzo a la 01:00 horas (tiempo del centro de México)

El piloto mexicano buscará aprovechar la carrera corta para mejorar su posición y llegar con ventaja a la competencia del domingo en el circuito de Shanghái.