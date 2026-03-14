Atlas rescata un punto en el infierno del Toluca

Liga MX, Clausura 2026. El campeón Toluca no supo sacar provecho a su localía y el Atlas le empató en tiempo de compensación. (EFE)

El campeón Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, empató este sábado 1-1 con el Atlas para saltar al primer lugar del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

Jesús Angulo le dio la ventaja al Toluca y los visitantes rescataron la paridad con gol de Víctor Ríos.

Con suplentes, luego de jugar a mitad de semana la Copa de campeones de la Concacaf, Toluca apostó a detener al Atlas para en la segunda parte marcar diferencia con sus titulares.

Los dos cuadros tuvieron llegadas en los 45 minutos iniciales, el más claro un golpe al travesaño del paraguayo Diego González, centrocampista del Atlas, que se salvó un par de veces con buenas atajadas de su guardameta, el colombiano Camilo Vargas.

En el minuto 59 el argentino Antonio Mohamed envió a la cancha al brasileño Helinho y al portugués Paulinho, quienes revitalizaron al cuadro de casa, aunque no consiguieron ponerlo delante en la pizarra.

Paulinho le puso un balón a Angulo, quien remató de zurda para el 1-0 en el 92, pero dos minutos después, Ríos aceptó un balón y desde fuera del área hizo el 1-1 con un remate de derecha.

Toluca suma siete triunfos, cuatro empates y 25 puntos. Lidera la tabla de posiciones con igual cantidad de unidades que el Cruz Azul, que esta noche enfrenta los Pumas UNAM.

En otro partido, el Tijuana goleó por 0-3 al León con dos goles de Kevin Castañeda y uno del uruguayo Diego Abreu.

San Luis y Pachuca empatan

Minutos antes el venezolano Salomón Rondón convirtió un gol en el minuto 90 para darle al Pachuca un empate 1-1 en casa del San Luis que había tomado ventaja con un gol de derecha del italiano Joao Pedro, quien llegó a 10 dianas para confirmarse como líder anotador del campeonato.

Chivas 3-0 a Santos Laguna

Estadio Akron. Armando González encabezó la goleada de Chivas del Guadalajara. (Agencia EFE)

Pedro le saca dos goles de ventaja al mexicano Armando González, quien encabezó la goleada de las Chivas de Guadalajara por 3-0 sobre el Santos Laguna, completada con un tanto de Ricardo Marín.

La undécima jornada comenzó el viernes cuando Puebla y Necaxa empataron 0-0 y el Monterrey igualó 2-2 en el estadio del Juárez.