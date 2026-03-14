Diablos Rojos avanza a la Serie de la Reina

TRIUNFO. Ceccheti vuelve a vestirse de heroína. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Elisa Ceccheti fue la heroína, una vez más, de las Diablos Rojos Femenil, al conectar un hit por el jardín izquierdo y remolcar a Janae Jefferson para dejar tendidas en el terreno a las Olmecas de Tabasco y de esa forma avanzar a la final de la Liga Mexicana de Softbol (LMS), la Serie de la Reina.

La italiana dejó caer el bate y mandó la pelota al jardín para que su compañera anotara la segunda carrera de las escarlatas, la de la diferencia, en un juego al cual llegaron a la séptima entrada perdiendo 1-0, en el tercer encuentro de la semifinal del torneo.

Remontada escarlata en la última entrada

Previo al turno de la italiana, la siempre confiable estadounidense Jazmyn Jackson conectó sencillo por el jardín derecho para traer a home a Edith de Leija y de esa forma empató el encuentro.

Ambas carreras se dieron en la última oportunidad de las escarlatas, luego de que los brazos de Dony Gobourne y Dawn Dodrug las habían mantenido en cero y con solo dos hits en seis entradas completas.

Barrida y boleto a la gran final

Con este triunfo en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, las Diablos Rojos consiguieron barrer la serie, 3-0, y ya se colocan en la gran final de la LMS, en espera de las vencedoras entre Sultanes de Monterrey y El Águila de Veracruz.

“El primer objetivo de la temporada era calificar a los playoffs, el segundo era pasar a la Serie de la Reina y ahora tenemos la oportunidad de tener otro objetivo más importante, entonces el trabajo no ha terminado”, dijo Cecchetti. “Eso terminará cuando tengamos otro anillo”.

Valor estratégico del descanso

“Para nosotros es de vital importancia que haya sido de esta manera (en tres juegos), nos da tiempo para descansar, para reorganizar y para planificar”, comentó Denisse Fuenmayor, la manager escarlata.

Pero el triunfo no fue sencillo, pues Olmecas se fue al frente en la cuarta entrada, cuando Chloe Malau’ulu pegó hit por el central, avanzó a segunda con la base por bolas a Samaria Benitez, y fue remolcada por sencillo al central de Luisa Hernández.

Ajuste en el pitcheo y cierre perfecto

A partir de ese momento la lanzadora de Diablos, Yilían Tornés, ajustó sus lanzamientos y no volvió a permitir carrera, lo que dio oportunidad para el gran cierre rojo.

“Lo mejor que nos pudo pasar ante los pitcheos de Olmecas fue que llegaran Jazmyn y Elisa nuevamente, cuando venía la parte baja de mi line up y lograron embasarse por base por bolas, eso fue lo mejor que nos pudo haber pasado”, dijo sonriente Fuenmayor.

Fecha definida para la Serie de la Reina

Independientemente si el rival será Veracruz o Monterrey, la Serie de la Reina comenzará el martes 17, en la casa del rival por definirse.

/ C / H / E

Tabasco 000 100 0 / 1 / 7 / 1

México 000 000 2 / 2 / 4 / 1