Isaac del Toro a un paso de la gloria, gana la 6º etapa de la Tirreno Adriático

Tirreno Adriático 2026, 6ta etapa. El mexicano Isaac del Toro se impuso en la penúltima etapa que constó de 188 km, con ese resultado ya suma 25 triunfos como profesional (@Team EmiratesUAE)

Isaac del Toro (UAE Team Emirates) se llevó la victoria en la 6ª etapa de la Tirreno-Adriático 2026 que se corrió entre San Verino Marcha y Camerino sobre 188 kilómetros.

El campeón mexicano se impuso en el último kilómetro dejando atrás a Giulio Pellizzari y Matteo Jorgenson, a quienes ya aventaja en 42′' y 43′' respectivamente en la clasificación general. A sus 22 años suma ya 25 triunfos como profesional.

Del Toro cruzó la meta luego 4h46’50” conservando la camiseta de líder general cuando resta una etapa este domingo. El mexicano está a un paso de asegurar el título. De lograrlo sería su segundo en la temporada 2026 y el primero en la Tirreno Adriático.

A Del Toro le acompañaron en el podio de las sexta etapa el noruego Tobias Johannessen y el estadounidense Matteo Jorgenson.

Desde los primeros kilómetros, el pelotón mostró una agresividad inusual con un Mathieu van der Poel que intentó romper la carrera en el primer repecho, provocando fracturas que solo el descenso pudo soldar.

El ascenso final fue un auténtico campo de batalla. Mientras Richard Carapaz intentaba agitar el avispero y el Visma | Lease a Bike endurecía el ritmo, Wout van Aert lanzó un ataque a un kilómetro del ascenso buscando la sorpresa. Sin embargo, el protagonismo estaba reservado para los hombres de la general.

Embestida del mexicano

Giulio Pellizzari lanzó varios ataques que fueron secados con frialdad por Isaac del Toro. En el momento de la verdad, ante el desfallecimiento de veteranos como Primoz Roglic y el intento desesperado de Matteo Jorgenson, el mexicano respondió con una embestida definitiva que lo llevó a consolidarse en Tirreno-Adriático para perfilarse como el potencial ganador.

La última etapa de la Tirreno Adriático se corre este domingo entre Civitanova Marche – San Benedetto del Tronto y es de 142 km. Isaac del Toro busca hacer historia para convertirse en el primer mexicano en ganar ‘la carrera de los dos mares’.

Clasificación general de la Tirreno-Adriático 2026

1.Isaac del Toro | 24:57:20

2.Giulio Pellizzari | a 0:42”

3.Matteo Jorgenson | a 0:43”

4.Tobias Johannessen | a 1’15

5. Primož Roglič | a 1’21”.