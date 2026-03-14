Liga MX Jornada 11: horarios, sedes y canales para ver en vivo los partidos de este sábado

Este sábado 14 de marzo continúa la actividad de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, con una cartelera que incluye cinco partidos en distintos estadios del país.

Entre los encuentros más esperados destaca el duelo entre Pumas y Cruz Azul, programado en el Estadio Olímpico Universitario, además de otros compromisos que completan la jornada. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Liga MX Jornada 11: Jornada intensa en distintos estadios

La fecha sabatina presenta una agenda distribuida en diferentes sedes del futbol mexicano, donde los equipos buscan sumar puntos clave en la recta media del torneo. Cada compromiso forma parte de una jornada que comienza en el turno vespertino y se extiende hasta la noche, con partidos que podrían influir en la clasificación general.

El ambiente competitivo aumenta conforme avanza el campeonato, ya que varios clubes se encuentran en la pelea por puestos de Liguilla. La Jornada 11 representa una oportunidad importante para consolidar posiciones o escalar lugares en la tabla.

Liga MX Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul, el duelo estelar

Uno de los encuentros más atractivos se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas recibirá a Cruz Azul en un partido con tintes de fase final. El compromiso está programado para la noche de este sábado, dentro del calendario oficial de la jornada.

Este enfrentamiento genera expectativa por el contexto deportivo de ambos equipos, que buscan mantenerse en zona de competencia directa. La rivalidad entre universitarios y celestes añade un ingrediente especial al cierre de la jornada sabatina.

Horarios oficiales de los partidos

La Liga MX programó cinco encuentros para este sábado 14 de marzo. Los horarios varían entre la tarde y la noche, de acuerdo con la sede de cada partido. Todos los encuentros corresponden a la Jornada 11 del Clausura 2026.

Los aficionados deberán consultar la programación específica para conocer el horario exacto de cada duelo, ya que la actividad se distribuye en distintos turnos a lo largo del día.

¿Dónde y cómo ver los partidos de la liga MX hoy sábado 14 de marzo?

La transmisión de los encuentros contará con diferentes señales. Algunos partidos serán emitidos por televisión abierta, lo que facilita su acceso al público, mientras que otros estarán disponibles en canales de televisión de paga o plataformas digitales autorizadas.

En el caso del duelo entre Pumas y Cruz Azul, la cobertura incluye opciones de transmisión en televisión, por lo que los seguidores podrán seguir el encuentro desde casa a través de las señales anunciadas en la programación oficial. Se recomienda verificar el canal correspondiente según el partido de interés.

Con esta jornada, la Liga MX avanza en la fase regular del Clausura 2026, acercándose cada vez más al cierre del torneo y al inicio de la lucha definitiva por el campeonato.