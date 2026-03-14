Ludvig Aberg aprieta fuerte hacia el campeonato en The Players

Sorprende a los favoritos. Ludvig Aberg se mantuvo firme en el liderato y apunta a ganar su primer torneo The Players. (EFE)

El sueco Ludvig Aberg ha mantenido el liderato que conquistó en la segunda vuelta y manda a falta de la definitiva que tendrá lugar este domingo en el torneo The Players Championship.

Aberg que ha sorprendido a los favoritos domina con tres golpes de ventaja tras la tercera ronda. Su -12 del viernes se ha visto mejorado por un golpe este sábado hasta el -13 producto de un eagle, un birdie y dos bogeys. Una tarjeta suficiente para mantener el liderato en un día en el que se ha generado pocas opciones con el putt, pero en el que un bogey final le ha dejado un regusto algo amargo.

Xander Schauffele, que era su más inmediato perseguidor tuvo una jornada muy complicada con un birdie y tres bogeys y suma -8 que le deja compartiendo cuarta plaza.

En el segundo sitio con -10 golpes se ubica el estadounidense Michael Thorbjornsen, lanzado con un eagle y cinco birdies que podrían haberle dado un rédito aún mejor de no ser por dos bogeys.

En el tercer sitio con -9 se encuentra en solitario Cameron Young tras un doble bogey final letal en un día con cuatro birdies y dos bogeys.

Scottie Scheffler, lejos del líder

Muy lejos de la cabeza se sitúan los dos grandes referentes del momento. Scottie Scheffler, que empezó muy descolgado, se resiste a dejarse ir y a firmado un -5 en una gran tercera vuelta.

No obstante, el número uno del mundo está empatado en el puesto 26 con -4 golpes. A estas alturas Scheffler podrís pelear por un Top 10.

Por su parte, Rory McIlroy ha firmado un par del campo insuficiente para mejorar el +1 que le mantiene en el puesto 57. El campeón defensor del torneo no estaba en las mejores condiciones físicas para poder ganar el torneo por una lesión que sufrió el sábado anterior.

Este torneo grande del PGA Tour apunta a tener otro campeón europeo. El primero fue el escocés Sandy Lyle en 1987 no tuvo continuidad hasta que irrumpieron Sergio García en 2008 y Henrik Stenson en 2009, luego el alemán Martin Kaymer en 2014, Rory McIlroy en 2019 y en el año pasado. Aberg aparece como principal candidato del ‘Viejo Continente’ para seguir la serie este domingo.