DeChambeau domina bajo la tormenta y conquista Singapur en dramático desempate

MARCA DIFERENCIA. Con esta victoria, Bryson DeChambeau no solo refuerza su estatus como referente de LIV Golf, sino que demuestra que incluso en las condiciones más adversas, su potencia y carácter siguen marcando la diferencia.

El estadounidense Bryson DeChambeau confirmó su jerarquía en LIV Golf al adjudicarse este domingo el torneo de Singapur, luego de imponerse en el desempate al canadiense Richard T. Lee, novato y sin equipo fijo en el circuito, quien dejó escapar una oportunidad inmejorable para lograr su primer título.

La última ronda en el Sentosa Golf Club estuvo condicionada por una tormenta persistente, que obligó a múltiples interrupciones y puso a prueba la concentración de los jugadores. En los dos hoyos finales, la organización optó por no detener más el juego, obligando a los líderes a competir bajo la lluvia y con paraguas.

CUARTO TÍTULO DE DECHAMBEAU EN LA LIV GOLF

Con 32 años, DeChambeau, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, sumó su cuarto triunfo desde su llegada a LIV Golf, consolidándose como una de las grandes figuras del circuito, junto al español Jon Rahm.

El golfista californiano finalizó empatado en la cima con -14, junto a Lee, después de que el chileno Joaquín Niemann se desfondara en la parte final del recorrido, dilapidando una ventaja de tres golpes que parecía decisiva.

UN DESEMPATE INESPERADO

El hoyo definitivo ofreció un giro inesperado. DeChambeau envió su bola al agua desde la salida, concediendo una ventaja clara a Lee, jugador de 35 años y origen surcoreano, quien aspiraba a estrenar su palmarés y convertirse en el primer ‘wild card’ en ganar un torneo de LIV.

Sin embargo, la presión pasó factura. Lee falló dos putts sencillos, el último a menos de un metro del hoyo, entregando la victoria y el cheque de cuatro millones de dólares al estadounidense, que celebró uno de los triunfos más sufridos de su carrera reciente.

NIEMANN Y WESTWOOD, DE PROTAGONISTAS A PERSEGUIDORES

La jornada final comenzó con Joaquín Niemann y el inglés Lee Westwood como líderes empatados, con un golpe de ventaja sobre DeChambeau y Lee. El chileno arrancó sólido, con cuatro birdies en los primeros siete hoyos, dando la impresión de que retomaría el camino del triunfo tras un inicio de temporada irregular.

No obstante, las interrupciones por lluvia rompieron su ritmo. En la segunda mitad del recorrido, tres bogeys le arrebataron cualquier opción de título, quedándose con el cuarto puesto (-11), lejos de repetir el éxito logrado en Reino Unido en julio pasado, uno de los cinco títulos que consiguió en esa campaña.

RAHM SE QUEDA CORTO Y DECHAMBEAU MANDA

Lee Westwood, a sus 52 años, volvió a demostrar vigencia. El exnúmero uno del mundo —cargo que arrebató a Tiger Woods en 2010— se mantuvo en la pelea hasta el final, pero cerró tercero con -12, uno menos que Niemann.

Por su parte, Jon Rahm, líder de la clasificación general de LIV, también estuvo en la contienda durante buena parte del día. Sin embargo, un doble bogey en el hoyo 15 sepultó sus opciones de repetir triunfo, algo que no consigue desde enero de 2023. El español terminó quinto, sin poder enlazar victorias tras su éxito reciente en Hong Kong.

LATINOAMERICANOS Y COMPETENCIA POR EQUIPOS

El colombiano Sebastián Muñoz concluyó el torneo con -5, en la decimoséptima posición, mientras que el mexicano Carlos Ortiz firmó -4, mismo score que el español David Puig.

En la clasificación por equipos, el triunfo fue para 4Aces, escuadra capitaneada por Dustin Johnson e integrada por Anthony Kim, Thomas Detry y Thomas Pieters, reafirmando su condición de uno de los conjuntos más sólidos del circuito.

Con esta victoria, Bryson DeChambeau no solo refuerza su estatus como referente de LIV Golf, sino que demuestra que incluso en las condiciones más adversas, su potencia y carácter siguen marcando la diferencia.