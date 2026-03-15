Sinner reina en Indian Wells

SE IMPONE. Racha ganadora y dominio en pista dura. (JOHN G. MABANGLO/EFE)

Jannik Sinner confirmó su gran momento al conquistar este domingo el Masters 1.000 de Indian Wells, tras imponerse al ruso Daniil Medvedev por 7-6(6) y 7-6(4) en una final de alto nivel disputada en el desierto californiano.

El italiano, número dos del ranking mundial, cerró una semana perfecta al ganar el torneo sin perder un set y extendió a 11 triunfos consecutivos su racha en torneos Masters 1.000, luego de haber levantado el título en París-Bercy a finales de 2025.

FINAL DE MÁXIMA EXIGENCIA

Sinner, de 24 años, necesitó una hora y 55 minutos para superar a Medvedev (n.11), quien venía de eliminar al español Carlos Alcaraz en semifinales. Fue la novena victoria del italiano en 17 duelos directos ante el ruso, rival que lo había vencido en sus primeros seis enfrentamientos.

El primer set se resolvió en tie-break, luego de un intercambio equilibrado y sin quiebres. Sinner se llevó el desempate 7-6(6) tras una hora exacta de juego, aprovechando una minirotura clave.

REMONTADA DECISIVA

La segunda manga siguió el mismo guion y volvió a definirse en desempate. Medvedev llegó a estar arriba 4-1, pero Sinner reaccionó con autoridad, encadenó seis puntos consecutivos y cerró el partido 7-4.

El título fue el número 25 de la carrera de Sinner y su victoria 100 en Masters 1.000. Con este impulso, el italiano llegará como serio aspirante al Miami Open, donde seguirá la pelea por el liderato del ranking mundial.

DJOKOVIC RENUNCIA AL MÁSTERS 1.000 MIAMI

Por otra parte, se informó que el serbio Novak Djokovic renunció a participar en el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) que empezará el próximo miércoles por una lesión en el hombro derecho, según informó la ATP.

Djokovic, de 38 años, venía de disputar el Masters 1.000 de Indian Wells, donde llegó a la cuarta ronda en el cuadro individual y a segunda en el dobles.

El tenista, finalista el año pasado en Miami, perderá la tercera posición del ranking ATP al no poder defender esos puntos.

Djokovic es seis veces campeón del Masters 1.000 de Miami.