Monterrey puede cambiar la historia, afirma el entrenador Nicolás Sánchez

ESTRATEGA. Sánchez confía en la capacidad de su equipo.

El argentino Nicolás Sánchez, técnico del Monterrey, aseguró este lunes que su equipo tiene los argumentos necesarios para remontar la desventaja en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y dejar fuera al favorito Cruz Azul.

“Me gusta pensar que en ciertos partidos sacamos un plus. Hay un plus cuando jugamos la Copa, un torneo que nos sienta bien. Ojalá mañana podamos lastimar a Cruz Azul y darle la vuelta a la serie“, declaró en conferencia de prensa.

Los Rayados cayeron 2-3 en la ida disputada el pasado martes, en una competencia que el club ha conquistado cinco veces en los últimos 15 años.

BAJAS SENSIBLES Y CONFIANZA EN LOS JÓVENES

Además del marcador adverso, Sánchez enfrenta múltiples bajas por lesión, varias de ellas de titulares.

“Es desafiante nuestra realidad y la respuesta la dan día a día los jóvenes con su energía. La gente que no puede participar es importante para el grupo, pero los jóvenes sacan el pecho y en ellos confiamos para dar la vuelta“, señaló.

Entre las ausencias más relevantes destaca el español Sergio Canales, líder del mediocampo.

“La ausencia de Sergio representa mucho, pero nos apoyamos en los chicos para no depender de un jugador. Con quienes están, vamos a tratar de darle la vuelta a la serie“, añadió.

MARTIAL PODRÍA REAPARECER

El entrenador adelantó que el francés Anthony Martial podría estar disponible este martes. También el español Óliver Torres y Fidel Ambriz están cerca de volver tras mostrar avances en su recuperación.

RAYADOS, CON FE EN LA REMONTADA

El delantero montenegrino Uroš Đurđević afirmó que el equipo está preparado para enfrentar a Cruz Azul y convencido de que pueden revertir la eliminatoria.

“Hay confianza dentro de nosotros; habrá que tener paciencia porque podemos dar la vuelta“, concluyó.

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