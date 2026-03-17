El Mundial FIFA 2026 va por YouTube: así es el acuerdo para transmitir algunos partidos gratis en la plataforma

Mundial 2026 en YouTube Buscando ampliar el alcance global del Mundial de Futbol 2026, la FIFA cierra contrato “histórico” con YouTube para la transmisión gratuita de algunos partidos.

Este martes 17 de marzo, la FIFA anunció que YouTube será la plataforma preferente para transmitir los partidos de la Copa del Mundo 2026 con el propósito de ampliar el alcance global de la fiesta de futbol más importante.

Esta alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar su canales oficiales en la plataforma para ofrecer material que incluirá resúmenes ampliados, imágenes inéditas y videos cortos, teniendo por objetivo incrementar la interacción con los aficionados o aficionadas en todo el mundo.

FIFA anuncia histórica colaboración con YouTube para el Mundial 2026

La FIFA presentó un comunicado en el que señaló a YouTube como la plataforma preferente del Mundial de Futbol 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de junio, día en el que tendrá su inauguración en el Estadio Banorte.

“Gracias a la colaboración con los titulares de los derechos audiovisuales de la competición y con diversos creadores, esta histórica alianza entre las dos organizaciones brindará al público más opciones para disfrutar del torneo”, informó la FIFA en una nota.

Es decir, los canales poseedores de los derechos en cada país podrán usar sus respectivos canales de YouTube para publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas, videos cortos y contenido a la carta para incrementar la interacción con la afición a nivel global.

El anuncio resaltó una gran novedad en este trato, la cual consiste en la retransmisión de los diez primeros minutos de cada partido en los canales oficiales de YouTube de cada uno de los colaboradores del acuerdo, así como podrán retransmitir íntegramente algunos partidos del torneo por el mismo canal.

Justin Connolly —vicepresidente global de de Medios y Deportes de YouTube— destacó que la colaboración busca ofrecer una experiencia deportiva “global, interactiva y adaptada a las personas aficionadas”, así como atraer a una nueva generación de seguidores.

Los creadores de contenido también forman parte del acuerdo entre la FIFA y YouTube

De acuerdo con el comunicado, algunos creadores o creadoras de contenido en todo el mundo tendrán “acceso sin preceentes al torneo” para generar contenidos exclusivos, desde historias hasta análisis tácticos, todo esto con el propósito de contribuir con nuevas perspectivas a la competición.

Anteriormente, la FIFA había presentado un acuerdo con TikTok para que ésta fuera una de las plataformas preferentes del torneo, utilizando una modalidad similar a la presentada este martes, donde los titulares de derechos audiovisuales puedan retransmitir momentos de los partidos y videos personalizados.

¿Cuáles serán los canales de YouTube en México para ver el Mundial 2026?

Señalando el “cambiante panorama mediático”, Mattias Grafström —secretario general de la FIFA— señaló que esta colaboración impulsa una visión accesible e inmersiva para ampliar el alcance global del torneo.

Gracias a este acuerdo, los socios de medios podrán transmitir un número selecto de partidos completos en su canal de YouTube. En México, el canal titular sería:

TelvisaUnivision, que ofrecerá los 104 partidos a través de su plataforma ViX Premium.

Mientras que, en televisión abiertas, se transmitirán 32 partidos principales en los canales de Televisa (5, 9) y TV Azteca (Azteca Uno y 7).