FIFA fija postura sobre posible cambio de sede de Irán en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer su postura oficial respecto a la posibilidad de que la selección de Irán dispute sus encuentros del Mundial 2026 en territorio mexicano, en medio del contexto de tensión política con Estados Unidos.

En declaraciones recogidas por Claro Sports, el organismo explicó que mantiene comunicación constante con todas las federaciones clasificadas, incluida la iraní, con el objetivo de coordinar la logística del torneo. Asimismo, reiteró que la planificación actual contempla que todos los equipos jueguen conforme al calendario oficial revelado el 6 de diciembre de 2025.

De acuerdo con dicho programa, la selección iraní tiene previsto disputar sus tres partidos de fase de grupos en suelo estadounidense. Sus encuentros están programados para el 15 y 21 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda y Bélgica, respectivamente, mientras que el 26 de junio se medirá a Egipto en Seattle.

En paralelo, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, expresó públicamente su interés en que el combinado asiático pueda jugar en territorio mexicano. Durante una entrevista en el programa “Los Periodistas” de Canal Once, destacó la hospitalidad del país y solicitó apoyo para que México funja como sede alternativa.

Por su parte, desde la Confederación Asiática de Fútbol, su secretario general Windsor John descartó que Irán tenga contemplado bajarse del torneo. Señaló que, pese a las especulaciones, la federación iraní ha confirmado su intención de participar en la Copa del Mundo.

En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su preocupación sobre la presencia del equipo iraní en el certamen. A través de su red social, consideró que, aunque son bienvenidos, podría no ser conveniente su asistencia por motivos de seguridad.

A esta discusión también se sumó el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, quien puso en duda la participación del equipo debido al contexto político y los conflictos recientes que, según afirmó, han afectado gravemente al país.

A menos de tres meses del arranque del Mundial 2026, la situación de Irán sigue sin definirse por completo. El conjunto asiático integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, mientras se mantiene la incertidumbre sobre si podrá cumplir con el calendario tal como está establecido.