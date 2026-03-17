LIV Golf se presenta en Sudáfrica con Jon Rahm entre los favoritos

Esta semana en Sudáfrica. Jon Rahm buscará estrenarse con una victoria en un nuevo escenario LIV Golf. (Foto)

LIV Golf hace parada esta semana por primera vez en Sudáfrica, donde del 19 al 22 de marzo se llevará a cabo el quinto torneo de la temporada 2026 con sede en The Club at Steyn City en Midrand/Johannesburgo, ahí jugarán 57 jugadores, cinco de ellos con wild card y 13 equipos.

La lista la encabeza Jon Rahm, capitán del equipo Legión XIII GC y actual líder de la clasificación, tras su victoria en Hong Kong; dos segundos sitios, en Ryadh y Australia y un quinto en Singapur el domingo anterior. El español parte como favorito para estar en la pelea por otra victoria.

Bryson Dechambeau, capitán de los Crushers GC, y vencedor en Singapur, se presenta como el segundo de la lista, seguido por el novato de la gira Elvis Smylie. El australiano sorprendió ganando en su estreno en Ryadh como integrante del equipo Ripper GC.

El estadounidense Anthony Kim, quien salió triunfador en Adelaide, también es de los nuevos en LIV Golf y no se descarta vuelva a dar otra sorpresa.

Niemann tiene que dar el salto en Sudáfrica

Entre los latinos, el chileno Joaquín Niemann, quien el domingo terminó cuarto sitio en Singapur se espera continúe en ascenso. Llega como undécimo de la clasificación, seguido entre los latinos por el mexicano Abraham Ancer (decimoquinto) y el Colombiano Sebastián Muñoz (decimoséptimo), el mexicano Carlos Ortiz completa el Top 20. Todos son integrantes del equipo Torque GC.

En la modalidad de juego por equipos, Legión XIII llega como tercero del ranking, a pesar de no haber ganado aún esta temporada, ha terminado entre los cuatro primeros en cada uno de los cuatro eventos disputados. El capitán Jon Rahm continúa jugando excepcionalmente bien, y Tyrrell Hatton ha finalizado entre los diez primeros en dos de sus últimas tres participaciones.

El equipo Southern Guards GC, será el anfitrión y se presenta como sexto de la clasificación enfrentando una gran presión. Su capitán Louis Oosthuizen fue 8vo individual en Hong Kong, mientras Branden Grace ha obtenido dos Top 10 en la temporada, el cuarto integrante Charl Schwartzel, tendrá que mejorar. No siempre es fácil jugar como favorito local.

¿Por qué importa que a Torque GC le vaya bien?

LIV Golf. Equipo Torque GC integrado por los mexicanos Abraham Ancer, Carlos Ortiz, el chileno Joaquín Niemann y el colombiano Sebastián Muñoz. (Foto especial)

La sexta para de LIV Golf en 2026 es la Ciudad de México. en el Club de Golf Chapultepec del 16 al 19 de abril. El equipo Torque GC jugará en la capital mexicana como anfitrión y es importante que haga un buen papel en Sudáfrica para llegar encendido a su siguiente cita.

Niemann es el campeón defensor en la CDMX. El chileno se ha ganado el respeto del público mexicano que busca verlo de nuevo triunfar, pero sino es él, ahí estarán prestos a hacerle el relevo Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes buscarán darle a México un poco de alegría.