Norris se suma a Verstappen en criticar a la nueva normativa de la Fórmula 1

Campeón decepcionado. El británico Lando Norris lamenta el hecho de que ya no puedan ir al máximo en clasificación de la Fórmula 1. (Foto especial)

Se han celebrado dos carreras de la actual temporada de la Fórmula y Lando Norris se sumó a las críticas de Max Verstappen al no estar completamente de acuerdo con la nueva normativa. Tanto el británico como el neerlandés han quedado fuera del podio en los grandes premios de Australia y China.

El piloto de McLaren opinó que estos cambios en la Fórmula 1, “no se ve quién tiene más pelotas”. El actual campeón del mundo lamenta el hecho de que ya no puedan ir al máximo en clasificación.

Norris anticipó que cuando vayan a Spa-Francorchamps, el mejor no será quién tenga “más pelotas” en Pouhon, sino el que gestione mejor la energía durante toda la vuelta.

Con el antiguo reglamento de la Fórmula 1, Norris fue campeón en 2025 con McLaren y Verstappen campeón en 2021, 2022, 2023 y 2024 con Red Bull. Ahora, ambos tienen claro que esta competencia no es buena para la Fórmula 1, poniendo en riesgo su esencia más pura de ir al máximo.

“Creo que, como piloto, aún puedes marcar la diferencia utilizando el motor de la forma adecuada, pero no necesariamente pilotando mucho mejor. Ahora ya no se trata de ir a Pouhon para ver quién tiene más pelotas”, comentó Norris tras el GP de China, según publica Racing News 365.

“Simplemente se trata de ver quién es capaz de aprovechar el impulso en el momento adecuado y acelerar lo justo sin usar la batería, y cosas por el estilo. Así que el piloto todavía puede marcar la diferencia sacando el máximo partido al motor, pero es algo muy diferente a limitarse a decir: ¿quién puede alcanzar la mayor velocidad en Pouhon? Depende más de lo que necesite el motor”, añadió.

Nada divertido para el tetracampeón del mundo

Insatisfacción del tetracampeón del mundo. Max Verstappen no se está divirtiendo con el nuevo reglamento de la Fórmula 1, pero tampoco abandonará el circuito. (Foto especial)

Max Verstappen ha dejado muy claro que esta nueva generación de monoplazas no le divierte, pero que tampoco se retirará. “No quiero irme, no realmente. Ojalá me pudiera divertir algo más, sin duda, pero también estoy haciendo cosas divertidas”, dijo el piloto de Red Bull.

“No disfruto del coche, pero sí de trabajar con el equipo y con el departamento de Motores”, argumentó previo al GP de China. “No quiero irme, pero espero que esto mejore. He hablado con FOM y FIA y estamos trabajando hacia algo que, espero, lo mejore todo”, añadió.

Sugerencias del neerlandés

Max sugiere algunos cambios: “Hay un par de soluciones simples, pero las tiene que autorizar la FIA, sobre todo lo que tenga que ver con la batería, empezar con un 0% en la batería no es divertido y además, es bastante peligroso. Estamos hablando con ellos para ver qué podemos hacer. Casi tuvimos un gran accidente, parte de ello dependía de la batería, otro del anti-stall, pero no era el único que tenía cero o un 20% de batería, es algo que creo que se puede cambiar fácil”, señaló.

“Demasiado artificial el nuevo reglamento”: Ralf Schumacher

Otra opinión sobre el nuevo reglamento. Ralf Schumacher comentarista de Sky Sport F1 TV en Alemania tampoco está totalmente de acuerdo con las nuevas reglas de la Fórmula 1. (Eibner-Pressefoto/Memmler/picture alliance / Eibner-Pressefoto)

Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y comentarista de Sky Sports Alemania, dijo que el nuevo reglamento es “demasiado artificial”. Aunque reconoció que un mayor número de adelantamientos hace que las carreras sean más emocionantes, pero que el equilibrio no es el adecuado en lo que respecta a la participación de los pilotos en los adelantamientos.

“Bueno, tengo que decir que cuando vi las primeras vueltas en Melbourne, pensé que era emocionante”, declaró Schumacher a Sky Sports, tras el Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái.

Asegurarse que la F1 siga siendo la máxima expresión

“Se parece un poco a los adelantamientos en las carreras de motos. Pero luego, echando la vista atrás y analizando la carrera, pensé que era un poco excesivo. Es demasiado artificial. Tenemos que asegurarnos de que la Fórmula 1 siga siendo la máxima expresión del deporte y el lugar donde el piloto marca la mayor diferencia.

Al mismo tiempo, “tenemos que asegurarnos de que haya adelantamientos y de que la carrera sea más emocionante. Por el momento, creo que el equilibrio no es el adecuado”.