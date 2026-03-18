América vs Philadelphia: horario, cómo y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de la Concacaf Champions Cup (América - Philadelphia)

La Concacaf Champions Cup está en su fase de cierre de los octavos de final; hoy y mañana se definirán quiénes avanzan a los cuartos de la temporada 2026 del torneo. Este miércoles 18 de marzo, el Club América recibirá en la ciudad de México al club estadounidense Philadelphia Union.

En el partido de hoy, las Águilas intentarán definir su pase a cuartos de final frente al Philadelphia Union, tras obtener la ventaja de un gol en el partido de ida en el Subaru Park. Aquí te decimos el canal de transmisión del América vs Philadelphia hoy, así como a qué hora será el partido.





América vs Philadelphia: horario del partido de vuelta de los octavos de la Concacaf Champions Cup

El partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf, América vs Philadelphia, se llevará a cabo hoy a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en la casa del conjunto de Coapa.

El conjunto comandado por André Jardine recibirá como local al Philadelphia Union, uno de los equipos más competitivos de la liga MLS. Un partido con historia, pues el club estadounidense perdió en semifinales contra el equipo de Coapa en 2021.





¿Cómo y dónde ver en vivo América vs Philadelphia hoy? Transmisión de los octavos de final de la Concacaf

El partido de hoy entre América y Philadelphia se transmitirá completamente en vivo a través de Fox One con una membresía, y en televisión abierta TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro.

En plataforma de streaming, podrás disfrutar el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf a través de ViX.





Previa del América vs Philadelphia: ¿cómo llegan los equipos al partido de vuelta de los octavos de la Concacaf Champions Cup?

Como previo al partido de América vs. Philadelphia, el técnico Bradley Carnell comparó al club azulcrema con el Bayern Múnich, expresando que el equipo capitalino demostró su capacidad en el partido de ida de los octavos de final.

“Sí, claro, es el Bayern Munich de Alemania, creo que el juego de la semana pasada lo demostró, pero en el segundo tiempo tuvimos nuestras chances; la verdad es que estamos emocionados y con muchas ganas de ir por el resultado que necesitamos”, confirmó el entrenador del equipo norteamericano.

Ante el partido de hoy, Carnell declaró: “Creo que la altitud no influye, yo estuve antes en lugares así; debemos adaptarnos. Nos relajamos en la mañana, hicimos el viaje a Atlanta; creo que debemos centrarnos en lo que pasa en el campo y sentirnos tranquilos de hacer un partido inteligente”, enfatizando en la importancia de preparar una mentalidad fuerte para el encuentro frente a las Águilas.

Por otra parte, América llega con la calma de la ventaja y con el beneficio de la localía; sin embargo, una baja importante se registró tras la lesión de Ángel Malagón, quien desafortunadamente también se despidió de su participación en el Mundial 2026 con México.





¿América se podría enfrentar a Lionel Messi con el Inter de Miami?

La expectativa del partido en la Ciudad de México crece tras la divulgación de una hipótesis: de avanzar a la siguiente fase, América podría tener un enfrentamiento, hasta ahora hipotético, ante Lionel Messi, el líder y figura del Inter de Miami, actual campeón de la MLS.

Esta noche, en el Estadio Ciudad de los Deportes, podría definirse un encuentro de ensueño para los aficionados del América, al abrirse la posibilidad de encontrarse en cuartos de final con Leo Messi y el conjunto de Miami, por lo que el club azulcrema intentará no ceder ni siquiera un gol.