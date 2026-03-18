Isaac del Toro será la segunda espada del EUA Team Emirates para la Milán-San Remo 2026

El esloveno apunta a la victoria. Tadej Pogacar (i), doble campeón del mundo, e Isaac del Toro son las figuras del UAE Team Emirates-XRG para la Milán-San Remo 2026 que se correrá el sábado 21 de marzo. (@TeamEmiratesUAE)

La carrera Milán-San Remo 2026 es primer Monumento de la temporada que se disputará el 21 de marzo sobre un recorrido de 298 kilómetros con salida en Pavia y final en la Vía Roma de San Remo. Mathieu van der Poel, vencedor en 2025, y Tadej Pogacar saldrán como dos de los grandes favoritos.

Tadej Pogacar, en su deseo de ganar su primera ‘Classicissima’, estará acompañado por Isaac del Toro y un equipazo a la altura del primer gran objetivo del año para el esloveno. En esta ocasión, Del Toro espera resarcirse de su mala actuación del año pasado y espera ser decisivo intentando ayudar a su jefe de filas.

Al esloveno le encantaría ganar

Tras el debut de Pogacar con triunfo en la Strade Bianche, afronta la Milán-San Remo como uno de sus grandes objetivos del año. El doble campeón del mundo buscará la victoria en uno de los dos Monumentos, junto a París-Roubaix, que le quedan por conquistar en su trayectoria.

“No es ningún secreto que la Milán-San Remo es una carrera que me encantaría ganar. Creo que me viene bien, pero también a muchos de los otros favoritos. He reconocido mucho el Poggio y es una subida que conozco muy bien. Lo veo como un buen reto”, señaló Pogacar.

A Pogacar lo arropará Del Toro

Para ello, el esloveno estará arropado por un gran equipo que incluye a Isaac del Toro, reciente ganador de la Tirreno-Adriático. El mexicano será la segunda espada del equipo emiratí, que completan Jan Christen, Felix Grobbschartner, Brandon McNulty, Domen Novak y Florian Vermeersch.

Otros hombres a tener muy en cuenta son Wout van Aert (es el único monumento que tiene) o Tom Pidcock (si mejora con respecto al nivel de febrero).

Si se llegara en un grupo más amplio, cosa que no ha sucedido en los últimos años. hombres como Jonathan Milan, Paul Magnier, Matthew Brennan o Michael Matthews tendrían sus opciones.

Principales favoritos y confirmados para la Milán-San Remo 2026

-Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG)

-Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

-Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech)

-Tom Pidcock (Pinarello Q36.5)

-Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike)

-Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

-Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike)

-Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team)

-Romain Grégoire (Groupama-FDJ United)

-Jonathan Milan (Lidl-Trek)

-Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech)

-Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

-Alex Aranburu (Cofidis)

-Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-Hansgrohe)

-Julian Alpahilippe (Tudor Pro Cycling Team)

-Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech)

-Iván Romeo (Movistar Team)

-Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step)