Isabella Fierro, entre las favoritas para el torneo Fortinet Founders Cup

Vuelve al LPGA Tour. Isabella Fierro espera seguir el buen ritmo con el que inició días atrás en el Epson Tour. (Foto especial)

Isabella Fierro hace su debut esta semana en la temporada 2026 con la Fortinet Founders Cup, en su retorno al LPGA Tour. El evento se jugará en el Sharon Heights Golf & Country Club Menlo Park, California, del 19 al 21 de marzo.

La jugadora La mexicana está en la lista de favoritas, después de la victoria que conquistó hace 10 días en el torneo Atlantic Beach Classic del Epson Tour (gira de ascenso) en el que participó mientras el LPGA Tour andaba de gira por Asia.

Fierro ganó en el Epson Tour recientemente

Esa vez la yucateca se llevó un triunfo contundente con un total de 200 golpes (-13), sacando cuatro de ventaja sobre un trío de jugadoras que compartieron el segundo sitio, entre ellas la hidalguense María Fassi (jugadora Epson Tour).

Ahora en California, Fierro iniciará su segunda temporada LPGA, después de que en 2024 no pudo conservar la membresía y retornó al Epson Tour en 2025. En este torneo también jugará su connacional Gaby López.

Fierro, más Chela Choi (KOR), Natasha Oon (MAL), Ssu-Chia-Chang (TPE), Lauren Hartlage (EU) y Jiwon Jeon (KOR) figuran como favoritas según la página web del LPGA Tour para la Fortinet Founders Cup. De hecho, Fierro, Choi y Oon integran el primer grupo de salida del jueves.

Jenno Thitikul, por su segunda victoria 2026

En el torneo también sobresalen como mejores jugadoras del circuito, la número uno del mundo, Jenno Thitikul, quien disputará su cuarto torneo de la temporada. Este año ya ganó en su natal Tailandia.

Thitikul jugará junto a Linn Grant, quien también participa por cuarta vez esta temporada en el LPGA Tour y consiguió un décimo lugar en el Campeonato Mundial Femenino HSBC en Singapur en febrero.

Yealimi Noh, defiende campeonato

El elenco también contempla a La campeona defensora, Yealimi Noh, y la ganadora de la Founders Cup 2024, Rose Zhang. A ellas se une Nelly Korda (2 del ranking mundial), quien buscan su segunda victoria de la temporada.

Veinticinco debutantes del LPGA Tour también forman parte del torneo, entre ellas las graduadas del Epson Tour Briana Chacon, Anne Chen, Hailee Cooper, Laney Frye, Melanie Green, Erika Hara, Natasha Andrea Oon, Riley Smyth, Carla Tejeda Mulet, Yana Wilson y Michelle Zhang.

En total, 144 jugadores competirán por una parte de un premio de 3 millones de dólares y 500 puntos en la Carrera hacia el Globo CME.