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Italia está de fiesta...

Desde hace dos décadas un piloto italiano no ganaba un Gran Premio de Fórmula 1. Fue el carismático Giancarlo Fisichella, en un Renault, quien lo logró en el Gran Premio de Malasia de 2006. Mañana 19 se cumplirán, exactamente, los 20 años. En aquel domingo el hoy piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, aún no nacía. Fue hasta el 25 de agosto de ese año cuando el italiano vio la luz, por lo que podemos afirmar que jamás había visto ondear la bandera de su país en lo más alto del pódium de una carrera de F1. Hasta el domingo.

Kimi aprovechó la superioridad de su Mercedes-AMG para convertirse en el piloto más joven en la historia de la serie en ganar una pole position, dejando atrás la marca de Sebastian Vettel, quien lo logró a los 20 años. Antonelli, con un año menos, partió en la punta, y aunque cedió el liderato en un par de ocasiones, siempre fue el rival a vencer en el Gran Premio de China, hasta que cruzó la meta al frente y terminó con la sequía italiana de triunfos en la categoría...

BANDERA VERDE… No sólo eso, pues lideró el segundo 1-2 para Mercedes en el año al ser acompañado por George Russell, quien se mantiene como líder del campeonato. El triunfo de Antonelli cobra mayor relevancia pues confirma lo que Toto Wolff, director del equipo, ha dicho en las tres pasadas temporadas: Kimi está hecho con madera de campeón mundial. Wolff recibió muchas críticas cuando decidió que fuera el joven italiano quien ocupara el asiento que había dejado libre el siete veces campeón Lewis Hamilton, pero este domingo esas voces comenzaron a callar. Cierto, hablamos de un piloto inexperto, pero precisamente es esa juventud uno de sus mayores atributos, pues su techo luce kilométrico...

ENTRADA A PITS… Con el primer triunfo de Kimi en la serie, Mercedes se confirma como la escudería más sólida en la naciente nueva era reglamentaria de la Fórmula 1. No sólo cuentan con dos pilotos ganadores y un auto bien balanceado, sino con el motor más confiable de la parrilla y la ventaja que les dio la laguna en el reglamento que les permite una doble cámara con una mejor relación de compresión en carrera.

Mientras sus equipos clientes (como McLaren) se quejan de que no han recibido toda la información para sacar el mayor provecho a su fuente de poder, Mercedes ha copado las dos primeras posiciones en las dos carreras del año, para liderar el campeonato de constructores, 98 puntos contra los 67 de Ferrari...

SALIDA DE PITS… Este fin de semana habrá una pausa en el calendario de la Fórmula 1 y el siguiente Gran Premio será hasta el 29 de marzo, en Japón. Mientras tanto, tendremos carrera de Fórmula E el sábado 21, en Madrid, España. En la categoría eléctrica Porsche se erige como el equipo a vencer, gracias al brillante desempeño y desarrollo que ha logrado el alemán Pascal Wehrlein. Con dos pódiums en cuatro carreras (incluyendo el triunfo en Yeda, Arabia Saudita), el expiloto de Fórmula 1 llega a 68 unidades, por las 62 de Edoardo Mortara y las 49 del campeón Oliver Rowland. La Fórmula E ya ha logrado su etapa de maduración y no puede ser vista más como “el campeonato nuevo de FIA”. Sus evoluciones en el sistema de baterías y regeneración de energía deberían ser estudiadas e implantadas por la Fórmula 1 o bien desechar la idea de darle más peso al aspecto eléctrico.

Fórmula E ha mostrado apertura a pilotos mujeres, nuevas sedes, y hasta un formato de un sólo día, lo que reduce costos para los equipos y mantiene la competencia en pista. Si bien la falta de “ruido” es un handicap en contra que no logra resolverse, las nuevas generaciones han arropado a la serie y la colocan como un campeonato a seguir en cada fecha...

BANDERA A CUADROS… De este lado del continente, el mexicano Daniel Suárez verá acción en el Darlington Raceway, para la legendaria Goodyear 400. El regiomontano se encuentra en 17 del campeonato, a un lugar de colocarse en la zona de los pilotos que acceden al “Chase”, que son los playoffs de la categoría, de ahí la importancia de que pueda sumar un nuevo Top 10. Le veo muchísimas oportunidades...

Así las cosas… sobre ruedas…