¿Lionel Messi también viene a jugar al Estadio Azteca?: esto es lo que tiene que pasar en la Concacaf Champions Cup

Lionel Messi El campeón del mundo argentino podría visitar la remodelada cancha del Azteca en pleno año mundialista

Estamos a 10 días de que el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) reabra sus puertas con el partido de Fecha FIFA entre la Selección Mexicana y la Selección de Portugal. Miles de aficionados están a la espera de confirmar si Cristiano Ronaldo estará presente en el enfrentamiento a pesar de su lesión. Sin embargo, el día de hoy también se abre la posibilidad de que Lionel Messi venga al ‘Coloso de Santa Úrsula’ en un partido oficial. Esto es lo que tiene que ocurrir

Messi podría venir al Estadio Azteca a jugar contra el América

Esta semana se definen los octavos de final en la Concacaf Champions Cup 2026 y el miércoles 18 de marzo el Inter de Miami y el América juegan sus respectivos partidos de vuelta. Ambos equipos se encuentran del mismo lado de la llave de eliminación, por lo que, de avanzar, se estarían midiendo en los cuartos de final del certamen.

El Inter de Miami empató sin goles en el partido de ida en contra del Nashville SC. La buena noticia es que estarán cerrando en casa la eliminatoria. La mala, es que necesitan obligatoriamente ganar el partido para poder llevarse la eliminatoria. Cualquier empate con goles como un 1-1 o 2-2 le estaría dando el boleto al equipo de Tennessee, ya que el gol de visitante cuenta como criterio de desempate.

Por su parte, América tomó ventaja mínima ante Philadelphia Union después de los primeros noventa minutos. Los azulcremas tienen la ventaja y cualquier empate o victoria esta noche los tiene del otro lado. Se espera que este sea el último encuentro de los azulcremas en el Estadio Ciudad de los Deportes y que regresen al Estadio Azteca después del México Portugal de este próximo 28 de marzo.

Messi podría visitar México por segunda ocasión en la Concacaf Champions Cup

En caso de que ambos equipos avancen, esta sería la segunda ocasión que ‘La Pulga’ dispute un partido internacional de clubes en nuestro país. En la edición del 2024, el campeón del mundo visitó la cancha del Estadio BBVA para enfrentar a los Rayados de Monterrey que quedó 3-1 a favor del equipo regiomontano para avanzar a semifinales. En aquella ocasión, el cuadro de Florida también venía de jugar contra el Nashville SC.