México, FIFA & One Piece con la participación de Jorge Campos: cuándo y dónde verla (EFE - Netflix)

Un festejo especial por los 1000 partidos mundialistas será presentado por Jorge Campos en el Estadio BBVA de Monterrey. En este especial, el icónico portero de la Selección Mexicana de fútbol invitó a Iñaki Godoy, el actor mexicano que interpretó a Monkey D. Luffy en la versión live action de One Piece, para presentar junto a él la celebración en tierras regias.

Se trata de una colaboración entre la Federación Internacional de Futbol (FIFA) y el anime japonés más famoso del mundo. One Piece supera ya los 1000 episodios, cifra que coincide con el número de partidos mundialistas, por lo que ambas franquicias trabajarán en conjunto para celebrarlo.





¿Cuándo y dónde ver la México FIFA para el Mundial 2026 1000 en mundiales?

El partido de Japón vs. Túnez, que se disputará el próximo 20 de junio, será el número 1200 en la historia de los encuentros correspondientes a la justa mundialista.

El Estadio BBVA de Monterrey será la sede que recibirá este encuentro, el cual enmarca una presentación especial encabezada por Jorge Campos e Iñaki Godoy, quien interpreta a Monkey D. Luffy, en la que ambos armaron un equipo de futbol 5.

Además, será a través de la cuenta oficial de Netflix, la plataforma de streaming que lanzó el live action de uno de los mangas más extensos de la historia, donde se compartirán adelantos y promocionales especiales de One Piece sobre el Mundial 2026.

Estos vídeos estarán disponibles en las redes sociales de la plataforma de streaming a partir del 18 de marzo, por lo que todos los fans de la serie y del Mundial podrán disfrutarlos en pequeñas emisiones esporádicas.





México y One Piece lanzarán merch oficial de la colaboración para el Mundial 2026

En esta colaboración especial, el portero mexicano, un ídolo consagrado por sus playeras de múltiples colores, llevará a cabo en representación de la FIFA y la Selección Mexicana una campaña oficial en colaboración con la serie de los directores Munehisa Sakai, Kōnosuke Uda y Tatsuya.

Como parte de esta alianza, se lanzará una camiseta inspirada en el mundo de One Piece, que al mismo tiempo rinde homenaje a las coloridas playeras de Jorge Campos, las cuales quedarán como un identificador oficial de una historia mundialista con la Selección Mexicana.