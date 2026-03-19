América y Toluca avanzan a cuartos y mantienen vivo el dominio mexicano en Concacaf

AVANZAN Rodrigo Dourado (d) de América celebra un gol con su compañero Patricio Salas este miércoles, durante un partido de los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf ENTRE América y Philadelphia en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

América y Toluca confirmaron su presencia en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, tras superar sus respectivas series ante rivales de la MLS, en una jornada que reafirmó el peso de los clubes mexicanos en el torneo regional.

América administra la ventaja y avanza

El América empató 1-1 con el Philadelphia Union y selló su clasificación con marcador global de 2-1, luego del triunfo 0-1 conseguido en la ida. Las Águilas golpearon temprano y al minuto 6, Rodrigo Dourado abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro por izquierda.

El conjunto azulcrema dominó el primer tiempo y generó opciones claras con Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, aunque sin ampliar la ventaja. En el complemento, Jesús Bueno igualó de penalti al 49’, tras una falta de Zendejas, pero el empate fue suficiente para que el equipo de André Jardine avanzara y se citara con el Nashville SC.

Toluca responde con goleada en el Nemesio Diez

En contraste, Toluca no dejó dudas y goleó 4-0 al San Diego FC, para remontar la serie y avanzar con global de 6-3. Jesús Angulo, con doblete, además de Paulinho y Jesús Gallardo, firmaron una actuación contundente.

CONTUNDENTES. Los Diablos hicieron valer su condición de locales.

El quiebre llegó al 43’, tras un error del portero Duran Ferree que Angulo capitalizó. En la segunda mitad, los Diablos mantuvieron la presión y sentenciaron a un rival superado, confirmando su candidatura al título continental.