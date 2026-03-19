Eduardo Herrera entra en acción este viernes en el Mundial de Atletismo Bajo Techo

Debuta en un Mundial Bajo Techo. Eduardo Herrera buscará en primera instancia avanzar a la final del sábado. (Foto especia)

El semifondista Eduardo Herrera será el primero de los tres representantes de México que este viernes 20 de marzo entrará en acción en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo Kujawy Pomorze 2026, el sábado lo hará el saltador de altura Erick Portillo y el domingo el subcampeón mundial de bala Uziel Muñoz.

El evento mundial en Polonia reúne a atletas de 118 países con un total de 674 competidores, entre ellos los tres mexicanos.

Eduardo Herrera disputará las eliminatorias de los 1,500 metros en el primero de tres hits y se presenta con una marca de 3’37.07”, la sexta mejor de los 10 competidores de su grupo que lidera el italiano Federico Riva con 3’33.04” y es la mejor marca de todos los inscritos.

De inicio el reto del mexicano es avanzar a la final que será el sábado. Es la primera vez en la historia que un atleta nacional se inscribe en los 1,500 metros en un mundial de atletismo bajo techo.

Erick Portillo, el saltador de altura competirá el sábado. El mexicano se presenta en la competencia con una marca de 2.26 metros, pero ha estado trabajando para un 2.30 metros o más, sabe que para lograrlo debe ir paso a paso.

El domingo concluye la participación mexicana con el lanzador de bala Uziel Muñoz y actual subcampeón mundial de la prueba al aire libre. El pasado mes de febrero Uziel impulsó la bala a 20.74 metros en República Checa, su mejor marca personal en pruebas bajo techo y récord mexicano.

El Heptatlón abre el mundial

Este viernes en la jornada inaugural la batalla comienza en heptatlón masculino, en la que un grupo de atletas de alto nivel estará liderado por el suizo Simon Ehammer y el estadounidense Kyle Garland.

Ehammer, campeón mundial en pista cubierta de 2024, llega a Polonia como líder mundial, mientras que Garland, poseedor de la segunda mejor marca de la historia en heptatlón, debuta en el Mundial en Pista Cubierta.

Duelo de velocidad en los 60m

Los 60m masculinos suelen ser uno de los momentos culminantes de cualquier campeonato bajo techo, y la edición de este año no será la excepción.

El elenco incluye al subcampeón mundial y olímpico Kishane Thompson, al líder mundial y campeón estadounidense Jordan Anthony y al campeón defensor Jeremiah Azu.

Habrá emoción en salto femenino

En el salto de altura femenino estarán la campeona mundial de pista cubierta y al aire libre, la australiana Nicola Olyslagers, y la campeona olímpica y plusmarquista mundial, la ucraniana Yaroslava Mahuchikh.

Aspirantes al oro en triple salto

La lista de participantes del triple salto masculino incluye a varios atletas capaces de conseguir medallas. El italiano Andy Díaz Hernández regresa como campeón defensor, mientras que el argelino Yasser Triki llega como uno de los atletas en mejor forma de la temporada.