Gianni Infantino reitera que los partidos de Irán se jugarán en los EU

FIFA no cede. Gianni Infantino reiteró que no se concedió el cambio de sede solicitado por Irán que quería jugar sus partidos en México. (Foto especial)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA rechazó la solicitud de Irán para disputar sus partidos en México durante el Mundial 2026 y reiteró que todas las selecciones deberán cumplir con el calendario ya establecido.

La selección iraní tiene programados todos sus encuentros de la fase de grupos en territorio estadounidense, pero el equipo asiático buscó cambiar de sede porque Donald Trump les recomendó no asistir y declaró que “no puede confirmar su seguridad” dentro de EU.

Tras una reunión del consejo rector de la FIFA, Infantino reiteró que no se concedió el cambio de sede solicitado por Irán.

Funcionarios del gobierno iraní y del futbol señalaron que no buscan boicotear el Mundial 2026, aunque consideran inviable que su selección viaje a Estados Unidos debido a los ataques militares contra su país por parte de Israel y EU desde el 28 de febrero.

El equipo tiene previsto disputar dos partidos en el estadio de Los Angeles Rams, ubicado en Inglewood, y uno más en Seattle.

“Tenemos un calendario”, afirmó Gianni Infantino en referencia a la programación anunciada en diciembre. “Queremos que la Copa Mundial de la FIFA se lleve a cabo según lo previsto”, añadió.

Cabe recordar que ningún equipo ha rechazado participar en un torneo internacional desde la edición de 1950, celebrada en Brasil en un contexto global aún marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Un cambio de calendario por razones políticas, después del sorteo, sería un hecho sin precedentes en la historia moderna del torneo.