Marcelo Garza manda en la R1 de la VIII Copa Prissa de la GPM

Líder de la VIII Copa Prissa. El golfista tamaulipeco Marcelo Garza estuvo encendido este jueves en el Club Campestre Puebla. (GPM)

Marcelo Garza se erigió como el gran protagonista en la primera ronda de la VIII Copa Prissa de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se desarrolla en el Club Campestre Puebla, luego de firmar tarjeta de 64 golpes (-8).

El tamaulipeco Garza salió al campo con deseos de trascender y así lo demostró a lo largo del recorrido anotando 8 birdies, incluido un eagle y dos gobeys para tarjeta de 64 golpes, con lo que sacó una renta de dos impactos sobre Alejandro Madariaga, ganador del Bajío Open, quien firmó un 66 (-6).

Compartiendo el tercer sitio de la tabla en un field de 78 jugadores están el mexicano Emilio López y el venezolano Manuel Torres con 67 golpes (-5).

Enfrascado en un quinto sitio se localizan los mexicanos Roberto Rodríguez Cacho, Roberto Lebrija más el brasileño Rafael Becker, el estadounidense Michael McGowan y el colombiano Juan Camilo Vesga, todos con 68 golpes (-4).

El campeón defensor Luis Gerardo Garza, no entró al Top 10 en la primera ronda en esta octava etapa de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana

La VIII Copa Prissa reparte una bolsa de 1.8 millones de pesos y puntos de ranking mundial (OWGR).