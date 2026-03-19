¿Regresa Ochoa a la Selección Mexicana? Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos

¿Regresa Ochoa a la Selección Mexicana? Esta es la convocatoria de Javier Aguirre

La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para el partido amistoso ante Selección de Portugal, destacando el regreso de un histórico y la posible aparición de una nueva cara rumbo al Mundial 2026.

Regresa Guillermo Ochoa

El portero Guillermo Ochoa vuelve al Tricolor tras varios llamados ausente, en busca de ganarse un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo. Su experiencia lo mantiene como una opción importante en la portería mexicana.

Álvaro Fidalgo podría debutar

Una de las grandes novedades es la presencia de Álvaro Fidalgo, quien recibió su primer llamado tras completar su proceso para representar a México.

El mediocampista, actualmente en el Real Betis, ya es elegible y podría tener sus primeros minutos con la selección nacional en esta Fecha FIFA.

Convocatoria completa del Tri

Porteros

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Richard Ledezma

Jorge Sánchez

César Montes

Israel Reyes

Johan Vásquez

Everardo López

Jesús Gallardo

Jesús Angulo

Mediocampistas

Edson Álvarez

Luis Chávez

Carlos Rodríguez

Erik Lira

Orbelín Pineda

Obed Vargas

Álvaro Fidalgo

Delanteros

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

Alexis Vega

Roberto Alvarado

Germán Berterame

César Huerta

Marcel Ruiz

¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️



Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



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¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos en la próxima Fecha FIFA de marzo de 2026:

México vs Selección de Portugal

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026

Sábado 28 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Banorte

México vs Selección de Bélgica

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026

Martes 31 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Soldier Field

Expectativa en el Tri

La combinación de experiencia con Ochoa y juventud con Fidalgo genera expectativa entre la afición, que espera ver un equipo competitivo en esta nueva etapa.

El partido ante Portugal será una prueba exigente para medir el nivel del Tri frente a una de las selecciones más fuertes de Europa.