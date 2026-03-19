¿Regresa Ochoa a la Selección Mexicana? Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos

La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para el partido amistoso ante Selección de Portugal, destacando el regreso de un histórico y la posible aparición de una nueva cara rumbo al Mundial 2026.
Regresa Guillermo Ochoa
El portero Guillermo Ochoa vuelve al Tricolor tras varios llamados ausente, en busca de ganarse un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo. Su experiencia lo mantiene como una opción importante en la portería mexicana.
Álvaro Fidalgo podría debutar
Una de las grandes novedades es la presencia de Álvaro Fidalgo, quien recibió su primer llamado tras completar su proceso para representar a México.
El mediocampista, actualmente en el Real Betis, ya es elegible y podría tener sus primeros minutos con la selección nacional en esta Fecha FIFA.
Convocatoria completa del Tri
Porteros
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas
- Richard Ledezma
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Israel Reyes
- Johan Vásquez
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Jesús Angulo
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Luis Chávez
- Carlos Rodríguez
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Obed Vargas
- Álvaro Fidalgo
Delanteros
- Raúl Jiménez
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Roberto Alvarado
- Germán Berterame
- César Huerta
- Marcel Ruiz
¡Volver a casa siempre es especial! ¡Que pese el @EstadioBanorte como siempre lo ha hecho, Incondicionales! 🏟️— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 19, 2026
Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽
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¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Mexicana?
La Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos en la próxima Fecha FIFA de marzo de 2026:
México vs Selección de Portugal
- Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Estadio Banorte
México vs Selección de Bélgica
- Fecha: Martes 31 de marzo de 2026
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Soldier Field
Expectativa en el Tri
La combinación de experiencia con Ochoa y juventud con Fidalgo genera expectativa entre la afición, que espera ver un equipo competitivo en esta nueva etapa.
El partido ante Portugal será una prueba exigente para medir el nivel del Tri frente a una de las selecciones más fuertes de Europa.