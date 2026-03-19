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La Selección Mexicana presenta una lista con caras nuevas como Álvaro Fidalgo para el amistoso ante la Selección de Portugal.

¿Regresa Ochoa a la Selección Mexicana? Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos

Por Fernando Luviano
¿Regresa Ochoa a la Selección Mexicana? Esta es la convocatoria de Javier Aguirre
¿Regresa Ochoa a la Selección Mexicana? Esta es la convocatoria de Javier Aguirre

La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria para el partido amistoso ante Selección de Portugal, destacando el regreso de un histórico y la posible aparición de una nueva cara rumbo al Mundial 2026.

Regresa Guillermo Ochoa

El portero Guillermo Ochoa vuelve al Tricolor tras varios llamados ausente, en busca de ganarse un lugar de cara a la próxima Copa del Mundo. Su experiencia lo mantiene como una opción importante en la portería mexicana.

Álvaro Fidalgo podría debutar

Una de las grandes novedades es la presencia de Álvaro Fidalgo, quien recibió su primer llamado tras completar su proceso para representar a México.

El mediocampista, actualmente en el Real Betis, ya es elegible y podría tener sus primeros minutos con la selección nacional en esta Fecha FIFA.

Convocatoria completa del Tri

Porteros

  • Raúl Rangel
  • Guillermo Ochoa
  • Carlos Acevedo

Defensas

  • Richard Ledezma
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Israel Reyes
  • Johan Vásquez
  • Everardo López
  • Jesús Gallardo
  • Jesús Angulo

Mediocampistas

  • Edson Álvarez
  • Luis Chávez
  • Carlos Rodríguez
  • Erik Lira
  • Orbelín Pineda
  • Obed Vargas
  • Álvaro Fidalgo

Delanteros

  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
  • Alexis Vega
  • Roberto Alvarado
  • Germán Berterame
  • César Huerta
  • Marcel Ruiz

¿Cuándo son los partidos amistosos de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos en la próxima Fecha FIFA de marzo de 2026:

México vs Selección de Portugal

  • Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Banorte

México vs Selección de Bélgica

  • Fecha: Martes 31 de marzo de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Soldier Field

Expectativa en el Tri

La combinación de experiencia con Ochoa y juventud con Fidalgo genera expectativa entre la afición, que espera ver un equipo competitivo en esta nueva etapa.

El partido ante Portugal será una prueba exigente para medir el nivel del Tri frente a una de las selecciones más fuertes de Europa.

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