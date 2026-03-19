Zayas detona el empate: Diablos Rojos vence a Sultanes en la Serie de la Reina

TABLAZO. Leannelys Zayas voló la pelota por todo el jardín izquierdo para producir tres carreras y darle ventaja definitiva de 3-0 a Diablos Rojos. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Un jonrón de tres carreras de Leannelys Zayas en la tercera entrada, combinado con una dominante labor desde el círculo de los lanzamientos de Carley Hoover, condujo a Diablos Rojos Femenil a una victoria de 3-1 sobre Sultanes Femenil, resultado que empató 1-1 la Serie de la Reina 2026.

El duelo, disputado en Monterrey, fue un cerrado enfrentamiento de pitcheo hasta que el poder escarlata marcó la diferencia en un solo swing, en una noche clave para la Pandilla Escarlata.

Amenaza temprana y dominio en el círculo

Diablos Rojos avisó desde la primera entrada con imparables de Janae Jefferson y Jazmyn Jackson, ambos con dos outs; sin embargo, la abridora Katerina Kíndermannova resolvió el problema al ponchar a Elisa Cecchetti.

Kíndermannova inició por Sultanes Femenil y trabajó dos entradas en blanco, permitiendo un hit y recetando cuatro ponches, antes de ceder la pelota en la tercera entrada.

El batazo que cambió el juego

En el tercer rollo, Payton Gottshall ingresó al relevo y otorgó base por bolas a Janae Jefferson. Elizabeth Robert avanzó a la corredora con toque de sacrificio, Jazmyn Jackson recibió pasaporte intencional y entonces apareció Leannelys Zayas, quien voló la pelota por todo el jardín izquierdo para producir tres carreras y darle ventaja definitiva de 3-0 a Diablos Rojos.

Ese cuadrangular marcó el momento decisivo del encuentro y silenció momentáneamente a la afición local.

Hoover controla el juego

Por Diablos Rojos Femenil, Carley Hoover fue la encargada de abrir el juego y colgó ceros en las primeras cuatro entradas, sumando dos ponches en el primer episodio y tres más en el tercero, mostrando total control desde la lomita.

CAUTIVA. Como siempre las Diablos contaron con una sólida actuación de Carley Hoover. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

La serpentinera escarlata manejó los tiempos del juego y limitó cualquier intento de reacción temprana por parte de las locales.

Reacción tardía de Sultanes

Sultanes Femenil logró romper el cero en el quinto episodio. Yanina Treviño abrió la tanda con sencillo, avanzó a tercera tras imparable de Savannah Wysocki y anotó gracias a un wild pitch de Hoover, para colocar la pizarra 3-1.

No obstante, esa fue la única amenaza real de las regiomontanas, que ya no pudieron capitalizar ante la solidez del pitcheo visitante.

Juego completo y serie igualada

Carley Hoover completó el juego con una actuación de siete entradas, en las que permitió una carrera y seis hits, concedió una base por bolas y ponchó a nueve, acreditándose la victoria.

La Serie de la Reina 2026 se reanudará el viernes 20 de marzo en la Ciudad de México, donde se disputará el tercer juego del compromiso a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

LanzadorasMEX: Carley Hoover, con Elisa CecchettiMTY: Katerina Kíndermannova, Payton Gottshall (3), con Sharlize Palacios

PG: Carley HooverPD: Payton GottshallHR: Leannelys Zayas (Diablos Rojos Femenil, 1)