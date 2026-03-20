¡Cristiano Ronaldo no viene al Estadio Azteca! Portugal confirma su convocatoria para enfrentar a México

Cristiano Ronaldo El partido de Fecha FIFA no contará con la presencia del máximo goleador de la selección portuguesa en lo que hubiera sido la primera visita de 'El Bicho' a México.

Después de algunas semanas de espera, la Selección de Portugal confirmó este viernes 20 de marzo su convocatoria para esta Fecha FIFA del mes de marzo. Cristiano Ronaldo, máximo goleador de este equipo nacional, no formará parte del grupo para enfrentar a la Selección Mexicana en lo que será la reapertura del Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte) este próximo sábado 28 de marzo.

Cristiano Ronaldo no viene al México vs Portugal por lesión

El pasado 28 de febrero, ‘El Comandante’ sufrió una lesión del tendón de la corva en un partido con el Al-Nassr. Días después, el delantero portugués fue enviado a Madrid, España para recibir tratamiento especializado de recuperación, lo que puso en duda su participación en este partido que fue anunciado desde noviembre de 2025. Ahora, el seleccionador Roberto Martínez confirmó que no vendrá para el partido de preparación.

Esta hubiera sido la primera vez que ‘El Bicho’ visitara nuestro país para disputar un partido oficial de selecciones nacionales.

Convocatoria completa de Portugal para enfrentar a México

Por otra parte, la afición mexicana tendrá a la escuadra campeona de UEFA Nations League y un aspirante fuerte en la próxima Copa del Mundo de la FIFA a pesar de la ausencia de ‘CR7′.

Dentro de su llamado oficial, el equipo lusitano cuenta con figuras como Bruno Fernández, Nuno Mendes, Rubén Dias, Joao Cancelo, Vitinha, entre otros. Este partido supondrá una de las pruebas más importantes que tenga la Selección Mexicana de Javier Aguirre de cara a la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.

El partido se disputará el próximo sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca a las 19:00 horas (CDMX).