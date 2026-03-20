Mazatlán FC vs Cruz Azul: horario, canal y previa del partido

El partido entre Mazatlán FC y Cruz Azul marcará uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, con dos equipos que viven realidades muy distintas.

Horario y dónde ver en vivo

Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026

Viernes 20 de marzo de 2026 Hora: 21:06 horas (tiempo del centro de México)

21:06 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio El Encanto

Transmisión:

TV abierta: Azteca 7

Streaming: FOX One y Tubi

¿Cómo llegan al partido?

Mazatlán FC atraviesa un torneo complicado, ubicado en los últimos lugares de la tabla con apenas 10 puntos, por lo que necesita sumar de forma urgente para no rezagarse.

En contraste, Cruz Azul vive un gran momento, colocándose como uno de los protagonistas del torneo y peleando por los primeros puestos con más de 25 unidades.

Realidades opuestas

El duelo presenta un contraste claro:

Mazatlán busca salir del fondo de la tabla

Cruz Azul quiere mantenerse en la pelea por el liderato

El equipo visitante parte como favorito, pero deberá demostrarlo en la cancha.

Claves del partido

La ofensiva de Cruz Azul puede marcar diferencia

Mazatlán intentará hacerse fuerte en casa

El manejo del ritmo será fundamental

Además, el encuentro se disputa antes del parón por Fecha FIFA, lo que añade presión para ambos clubes.

Antecedentes y pronóstico

En los últimos enfrentamientos, Cruz Azul ha tenido ligera ventaja, aunque los partidos suelen ser cerrados, lo que anticipa un duelo competitivo.

Mazatlán buscará dar la sorpresa ante su afición, mientras que Cruz Azul intentará imponer condiciones y seguir sumando en su camino dentro del torneo.