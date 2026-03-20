Mazatlán FC vs Cruz Azul: horario, canal y previa del partido

El partido entre Mazatlán FC y Cruz Azul marcará uno de los duelos más atractivos de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, con dos equipos que viven realidades muy distintas.
Horario y dónde ver en vivo
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026
- Hora: 21:06 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Estadio El Encanto
Transmisión:
- TV abierta: Azteca 7
- Streaming: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan al partido?
Mazatlán FC atraviesa un torneo complicado, ubicado en los últimos lugares de la tabla con apenas 10 puntos, por lo que necesita sumar de forma urgente para no rezagarse.
En contraste, Cruz Azul vive un gran momento, colocándose como uno de los protagonistas del torneo y peleando por los primeros puestos con más de 25 unidades.
Realidades opuestas
El duelo presenta un contraste claro:
- Mazatlán busca salir del fondo de la tabla
- Cruz Azul quiere mantenerse en la pelea por el liderato
El equipo visitante parte como favorito, pero deberá demostrarlo en la cancha.
Claves del partido
- La ofensiva de Cruz Azul puede marcar diferencia
- Mazatlán intentará hacerse fuerte en casa
- El manejo del ritmo será fundamental
Además, el encuentro se disputa antes del parón por Fecha FIFA, lo que añade presión para ambos clubes.
Antecedentes y pronóstico
En los últimos enfrentamientos, Cruz Azul ha tenido ligera ventaja, aunque los partidos suelen ser cerrados, lo que anticipa un duelo competitivo.
Mazatlán buscará dar la sorpresa ante su afición, mientras que Cruz Azul intentará imponer condiciones y seguir sumando en su camino dentro del torneo.