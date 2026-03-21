Atlético San Luis vs León: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

Partido Atlético de San Luis vs León en vivo Jornada 12 Liga MX Fotoarte: La Crónica

La Liga MX entra en una fase clave del torneo y el enfrentamiento entre Atlético San Luis y Club León promete ser uno de los partidos más determinantes de la Jornada 12 del Clausura 2026.

Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con un mismo objetivo: sumar puntos que los mantengan con vida en la pelea por la clasificación.

¿A qué hora y dónde es el partido Atlético de San Luis vs León?

El partido se disputará en el Estadio Libertad Financiera este sábado 21 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), donde San Luis buscará hacerse fuerte en casa ante un León que no puede permitirse otro tropiezo.

¿Dónde ver el partido Atlético de San Luis vs León EN VIVO?

El encuentro podrá seguirse únicamente a través de los siguientes canales de straeming:

ESPN

Disney +

ViX

¿Cómo llegan Atlético de San Luis vs León a este partido?

Atlético San Luis

Atlético San Luis ha tenido un torneo inconsistente, alternando buenos momentos con caídas que le han impedido consolidarse.

En la Jornada 11, el equipo dejó escapar puntos importantes, mostrando falta de contundencia, errores defensivos en momentos clave y dificultad para mantener resultados.

León

Por su parte, León llega con presión tras resultados que no han cumplido con las expectativas.

En la Jornada 11, el equipo evidenció problemas en generación ofensiva constante, solidez defensiva y manejo del partido en los minutos finales.

Posibles alineaciones Atlético San Luis vs León

Atlético San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensa: Ricardo Chávez, Unai Bilbao, Julio César Domínguez, Juan Sanabria

Mediocampo: Dieter Villalpando, Rodrigo Dourado, Jhon Murillo

Delantera: Vitinho, Léo Bonatini, Ángel Zaldívar

Club León