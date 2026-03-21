Atlético San Luis vs León: horario, canal y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 de la Liga MX

La Liga MX entra en una fase clave del torneo y el enfrentamiento entre Atlético San Luis y Club León promete ser uno de los partidos más determinantes de la Jornada 12 del Clausura 2026.
Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con un mismo objetivo: sumar puntos que los mantengan con vida en la pelea por la clasificación.
¿A qué hora y dónde es el partido Atlético de San Luis vs León?
El partido se disputará en el Estadio Libertad Financiera este sábado 21 de marzo en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), donde San Luis buscará hacerse fuerte en casa ante un León que no puede permitirse otro tropiezo.
¿Dónde ver el partido Atlético de San Luis vs León EN VIVO?
El encuentro podrá seguirse únicamente a través de los siguientes canales de straeming:
- ESPN
- Disney +
- ViX
¿Cómo llegan Atlético de San Luis vs León a este partido?
Atlético San Luis
Atlético San Luis ha tenido un torneo inconsistente, alternando buenos momentos con caídas que le han impedido consolidarse.
En la Jornada 11, el equipo dejó escapar puntos importantes, mostrando falta de contundencia, errores defensivos en momentos clave y dificultad para mantener resultados.
León
Por su parte, León llega con presión tras resultados que no han cumplido con las expectativas.
En la Jornada 11, el equipo evidenció problemas en generación ofensiva constante, solidez defensiva y manejo del partido en los minutos finales.
Posibles alineaciones Atlético San Luis vs León
Atlético San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensa: Ricardo Chávez, Unai Bilbao, Julio César Domínguez, Juan Sanabria
- Mediocampo: Dieter Villalpando, Rodrigo Dourado, Jhon Murillo
- Delantera: Vitinho, Léo Bonatini, Ángel Zaldívar
📊 #LaPrevia del Atlético de San Luis 🆚 @clubleonfc es presentada por @drinkfitzer.— Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 21, 2026
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Club León
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensa: Iván Moreno, Adonis Frías, William Tesillo, Osvaldo Rodríguez
- Mediocampo: Fidel Ambriz, José Rodríguez, Nicolás López
- Delantera: Ángel Mena, Federico Viñas, Elías Hernández
¡DALE LEÓN! 🦁— Club León (@clubleonfc) March 21, 2026
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