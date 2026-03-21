Emilio López conquista la VIII Copa Prissa en Puebla

Campeón en el Club Campestre Puebla. Emilio López muestra con orgullo su primer trofeo como jugador de la Gira Profesional Mexicana. (GPM)

El poblano Emilio López le ganó la batalla final al tamaulipeco Marcelo Garza, líder durante dos días, y se convirtió en profeta en su casa al ganar la VIII Copa Prissa de la Gira Profesional Mexicana que tuvo como escenario el Club Campestre Puebla.

Al local López le bastó un último recorrido de 67 golpes (-5) para terminar el torneo con 201 (-15) para convertirse en campeón en la séptima etapa de la temporada 2025-26 de la GPM y por primera vez en la gira para obtener sus primeros puntos de ranking mundial (OWGR).

Garza, por su parte no pudo soportar la presión de estar en punta dos rondas y empezó con bogeys en los hoyos 1 y 4, rescató birdies en el 9 y 11, pero en el 14 cometió doble bogey y todo estaba como al principio, un birdie en el 15 fue lo último que apuntó en su tarjeta para un 73 (+1) que lo situaron en tercer sitio empatado con el colombiano Juan Camilo Vesga con suma de 203 (-13).

“Fue una semana muy buena, aunque claro que duele no haber podido cerrar”, comentó Garza. “Emilio jugó muy bien y aprovechó sus oportunidades. Así es este deporte”.

Roberto Lebrija, cerca

Destacada fue la última ronda de Roberto Lebrija, el actual jugador del Asian Tour, embocó 9 birdies, pero cometió un bogey en el hoyo 11 que lo privó de terminar empatado con Emilio López y obligarlo a jugar un playoff para determinar al campeón. Con su 64 del sábado Lebrija hizo la ronda del día y la tercera de la competencia, su total fue de 202 (-14) para el segundo sitio.

“Me quedo con sensaciones positivas. Estuve cerca, pero así es el golf”, señaló Lebrija. “Emilio jugó increíble, especialmente al final. Se merece este triunfo”.

El camino del campeón

Secretos del campeón. Paciencia y consistencia fue la clave de Emilio López. (GPM)

Con una ronda consistente, López fue recortando distancia hasta colocarse en posición de ataque en los últimos hoyos, donde el torneo tomó un giro dramático.

“Sabía que tenía que mantenerme paciente. Este campo no perdona, pero también te da oportunidades si haces bien las cosas”, comentó. “Mi enfoque fue tiro por tiro, sin pensar demasiado en el resultado”.

Su momento decisivo llegó en el hoyo 18, donde López ejecutó un segundo tiro que quedará en la memoria de los aficionados. Con precisión y confianza, dejó la bola en una posición ideal que le permitió asegurar el par y, con ello, sellar su victoria.

La reacción del público no se hizo esperar. Rodeado de familiares, amigos y seguidores, el campeón celebró un triunfo que trasciende lo deportivo.

“Ese tiro en el 18 es de esos que sueñas. Lo he practicado muchas veces aquí y sabía exactamente qué hacer”, explicó. “Cuando vi la bola quedarse cerca, supe que tenía una gran oportunidad”.

Luca Buenrostro, el mejor amateur

Dentro de la categoría amateur, el mejor desempeño fue para el también poblano Lucca Buenrostro, quien finalizó empatado en la posición 28 con un acumulado de 213 golpes, tres bajo par.

Su actuación confirma el crecimiento del talento joven en Puebla, una de las plazas más importantes para el golf en México.