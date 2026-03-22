Abraham Ancer conquista un podio de élite en Sudáfrica

ANCER. Su mejor resultado del año.

En una jornada donde la precisión y el temple fueron los protagonistas en el campo de Steyn City, el mexicano Abraham Ancer entregó una de sus actuaciones más sólidas del año al finalizar en la tercera posición del LIV Golf South Africa. Mientras el estadounidense Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm se batían en un duelo de titanes por el título, Ancer demostró por qué es el referente absoluto del golf azteca en el circuito internacional.

Por su parte Carlos Ortiz que batalló un poco con el campo, se logró colar entre los 10 primeros al agenciarse el T8 con un total de (-21)

ANCER: SOLIDEZ Y PROTAGONISMO MEXICANO

Con un acumulado final de -23, Abraham Ancer se quedó a tan solo tres golpes de los líderes, manteniéndose en la lucha por la cima durante prácticamente todo el fin de semana. El tamaulipeco hizo gala de un juego corto magistral y una lectura de greens que le permitió sortear las dificultades de Johannesburgo con una regularidad envidiable.

Este podio no solo representa un resultado de peso en su carrera dentro del LIV Golf, sino que reafirma su capacidad para competir de tú a tú contra los nombres más pesados de la disciplina. Ancer finalizó como el mejor latinoamericano del certamen, enviando un mensaje claro de competitividad de cara a los próximos compromisos del calendario.

DRAMA EN EL PLAYOFF: DECHAMBEAU SE IMPONE A RAHM

El cierre del torneo fue de “alto voltaje”. Bryson DeChambeau y Jon Rahm terminaron empatados en la cima con un impresionante -26, obligando a definir al campeón en un hoyo de desempate.

En el playoff, la balanza se inclinó a favor del estadounidense. DeChambeau, conocido por su potencia, ejecutó con frialdad para cerrar el hoyo con cuatro golpes. Por su parte, el “León de Barrika” volvió a sufrir en las instancias de muerte súbita —donde ha caído en sus últimos cuatro intentos— y terminó con cinco impactos, conformándose con el subcampeonato tras una ronda final casi perfecta.

RESULTADOS Y BALANCE FINAL

El podio de Ancer resalta aún más al observar el resto del tablero:

1° Bryson DeChambeau (-26)*: Se llevó una bolsa de 4 millones de euros.

Se llevó una bolsa de 4 millones de euros. 2° Jon Rahm (-26): Sumó otro resultado sólido, aunque con el sabor amargo del desempate.

Sumó otro resultado sólido, aunque con el sabor amargo del desempate. 3° Abraham Ancer (-23): Consolidó su estatus de estrella mundial con un juego impecable.

Con este tercer lugar, Ancer escala posiciones en el ranking del circuito y recarga confianza para las siguientes paradas, demostrando que el golf mexicano tiene argumentos de sobra para pelear por trofeos en cualquier rincón del planeta.