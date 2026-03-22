Jorge Cano conquistó el Sonora Rally en la categoría Pro Stock UTV

Jorge Cano, piloto profesional de Offroad

El Mexicano Jorge Cano, piloto profesional de Offroad conquistó esta semana el Sonora Rally con todos los honores en la categoría Pro Stock UTV llevándose el 1rr lugar y el único boleto disponible para asistir al Dakar Rally en enero de 2027.

Este logro llega después de haber buscado este objetivo en el 2020 y 2023 donde quedó en 3ro y 2do respectivamente.

Entre otros logros del competidor mexicano, ya fue campeón mundial en el campeonato de Score International en el 2024 en la misma categoría y 2do lugar en 2025 en la Clase 29.

“Nos vamos al Dakar!!!” celebró Jorge Cano en la meta al finalizar la etapa 5 del Rally y saberse ganador del boleto.

“La 4ta y 5ta etapa repletas de dunas que llegaban a más de 150 metros de altura nos exigió lo mejor de nosotros para mantenernos en la 1ra posición. Estamos muy contentos todo el equipo de haber logrado conquistar este Rally por primera vez. Vamos a trabajar todo el año y prepararnos fuertes para honrar este pase al Dakar. Vamos a dar lo mejor de nosotros y seguir poniendo a México en alto en este deporte que tanto nos apasiona”, manifestó.

Cano tuvo como Navegante al Ensenadense Abelardo Ruanova quien será su compañero en el Dakar.

Ahora se preparan para la primer fecha del campeonato mundial de Offroad de Score International a disputarse en San Felipe, Baja California el próximo sábado 28 de Marzo. Donde ya ha conquistado 2 segundos lugares pero no ha logrado ganarla.